Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (dpa)

Staatsanwaltschaft und Innenrevision ermitteln seit Mai 2016. Das Verfahren wegen möglicher Körperverletzung im Amt sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher des Justizressorts jetzt auf Anfrage.

S. hat dreieinhalb Jahre im Gefängnis gesessen, weil das Oberlandesgericht München ihn für schuldig hielt, eine Drohbotschaft von Osama bin Laden verbreitet zu haben. Außerdem habe er sich Al Kaida-Terroristen anschließen wollen.

Ende Februar 2016 kam S. frei, verließ die Justizvollzugsanstalt Oslebshausen. Zwei Monate später wurden neue Vorwürfe laut: S. und weitere Bremer Islamisten sollen Angriffe auf frühere Mitstreiter planen, um sie wieder auf Linie zu bringen.

Wunde musste genäht werden

Es kam zu Hausdurchsuchungen, den 26. April verbrachte S. in Polizeigewahrsam. Und dort wurde er am Kopf verletzt – von Polizisten, die ihn zu Boden geworfen und geschlagen hätten, sagte sein Anwalt Helmut Pollähne. Die Wunde musste genäht werden. Wenige Tage später war S. wieder in Gewahrsam.

Fotos seiner Anwälte zeigen ihn danach mit der genähten Wunde und einer neuen blutenden Verletzung am Ohr. Polizeipräsident Lutz Müller erklärte im Mai im Interview unserer Zeitung, S. habe sich am 26. April mehrfach widersetzt. Beamte hätten ihn mit dem Polizeischild unter Kontrolle halten wollen. Dabei sei S. „abgedrängt worden“ und habe sich eine Platzwunde zugezogen.

Anzeige wegen Freiheitsberaubung

Pollähnes Kanzleikollege Erich Joester äußert Zweifel an dieser Darstellung. Und falsch sei Müllers Einschätzung, bei der zweiten Ingewahrsamnahme habe es keine neuen Verletzungen geben, lediglich die Wunde an S.‘s Kopf habe sich wieder geöffnet. Für Anwalt Joester steht fest: „Mit Sicherheit hat er da die Unwahrheit gesagt.“

Anfang Mai nahmen interne Ermittler beim Innensenator die Arbeit auf. Laut Pollähne verweigerten Polizisten die Aussage, auch gebe es widersprüchliche Äußerungen. „Die decken sich gegenseitig“, glaubt Joester. Pollähne wird Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung stellen, sagt er. Sein Mandant S. sei am 26. April zu lange in Gewahrsam gewesen. Eine Richterin hatte die Dauer bereits für rechtswidrig erklärt. (eho)