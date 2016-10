Kai Wargalla beim Landesparteitag der Grünen im Bürgerhaus Weserterrassen im Mai 2016. (Christina Kuhaupt)

Jetzt ist es amtlich: Sahhanim Görgü-Philipp und die Landesvorsitzende der Grünen, Kai Wargalla, rücken für den ehemaligen Abgeordneten Wilko Zicht in die Bürgerschaft nach. In den Herbstferien haben die beiden Grünen die entsprechenden Papiere und Anträge eingereicht.

Görgü-Philipp nimmt das Mandat für die nächsten zweieinhalb Jahre im Landtag wahr, Wargalla den Posten in der Stadtbürgerschaft. Frei geworden sind die Plätze, weil Grünen-Politiker Wilko Zicht Mitte September sein Bürgerschaftsmandat niedergelegt hatte. Hintergrund waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er soll zwischen Dezember 2013 und Dezember 2014 Drogen über das Internet bestellt haben.

Sahhanim Görgü-Philipp (Lukas Klose)

Görgü-Philipp kümmert sich um Integration

Zu der Konstellation, dass nun zwei Abgeordnete in die Bürgerschaft einziehen, kommt es, weil für die Wahl zur Stadtbürgerschaft auch EU-Bürger berechtigt sind. Bei der Wahl des Landtages ist dies hingegen nicht der Fall, was einen Unterschied macht und sich auf die Personenstimmen auswirkt.

Görgü-Philipp wird sich nach eigenen Aussagen im Landtag um das Thema Integration kümmern. Sie engagiert sich besonders für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, den Ausbau von Kitaplätzen für unter Dreijährige und für den Sozialdienst, Fachdienst junge Menschen.

Die 45-jährige Sozialarbeiterin und -pädagogin wird Mitglied in der Sozialdeputation und im Jugendhilfeausschuss. Bis zur Bürgerschaftswahl war Görgü-Philipp im Beirat Östliche Vorstadt aktiv. „Natürlich bin ich aufgeregt und freue mich, dass es jetzt so richtig losgeht", sagt sie.

Jüngste Grünen-Abgeordnete

Die 31-jährige Kai Wargalla will sich als jetzt jüngste Grünen-Abgeordnete in der Bürgerschaft in die Themen Queer-Politik sowie Jugend- und Subkultur einarbeiten. Sie möchte sich vor allem für eine einvernehmliche Lösung für die Besetzung des alten Sportamtes einsetzen sowie für eine neue Heimat für das Kulturbündnis „Zuckerwerk“.

Kai Wargalla (Marius Butt)

In diesem Zusammenhang war in der Partei die Trennung von Amt und Mandat Diskussionsthema. Da mit Ralph Saxe bereits einer der beiden Landesvorstände in der Bürgerschaft sitzt und nun die Vorsitzende Wargalla das Mandat in der Stadtbürgerschaft annimmt, wäre die Trennung nicht mehr gewährleistet.

Eigentlich sollen nicht mehr als ein Drittel der Geschäftsführung des Grünen-Landesvorstandes ein Mandat innehaben. Der jetzige Fall sei allerdings mit Geschäftsführung und Satzung der Partei vereinbar, teilen die Grünen mit.

Für zwei Ämter gewählt

„Ich habe darüber nachgedacht, das Amt als Landesvorsitzende abzugeben„, sagt Wargalla. In der Partei habe man sich aber geeinigt, dass es in diesem “sehr außergewöhnlichen Fall„ keine Konsequenzen für den Vorstand gebe. „Ich bin in beide Ämter gewählt worden und möchte dieser Verantwortung auch nachkommen“, betont Kai Wargalla. Sie zieht nicht über die Liste, sondern aufgrund der Personenstimmen in die Stadtbürgerschaft ein.

„Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe, wenn auch die Umstände nicht so schön sind“, sagt Wargalla. Wilko Zicht sei ein „toller Abgeordneter gewesen, der großartige Arbeit geleistet hat“. Die Fraktionsmitglieder bedauerten es sehr, dass Zicht seine politische Tätigkeit nicht weiter ausübt, hätten aber großen Respekt vor der Entscheidung. „Ich hoffe, dass er weiterhin aktiv Politik macht“, so Wargalla.

Zweimal wurde gegen Wilko Zicht ermittelt. Mitte September und im Juni dieses Jahres wurde für die Ermittlungen die Immunität des Abgeordneten aufgehoben. Beide Male ging es um den Kauf von Drogen im Internet. Das Verfahren vom Juni ist laut Staatsanwaltschaft allerdings inzwischen eingestellt.