Rund 200 Menschen demonstrieren am Rudolf-Hilferding-Platz. (Michael Rabba)

Aufgerufen zu den Warnstreiks in der Zeit von 10 bis 14 Uhr sind die Landesbeschäftigten der Universität und der Hochschulen, die Tarifbeschäftigten in der Zentralen Verwaltung der Stadt sowie an den Schulen. Das seien neben den angestellten Lehrkräften auch die sozialpädagogischen Fachkräfte und Mitarbeiter, erläutert GEW-Landesvorstandssprecher Christian Gloede.

In Bremen gab es mittags eine Kundgebung vor dem Amtssitz der Finanzsenatorin am Rudolf-Hilferding-Platz. Auf dem Weg dorthin war ein "intensiver Zwischenstopp vor der Bildungsbehörde" geplant, teilt die GEW auf ihrer Homepage mit. In Bremerhaven sei eine Kundgebung vor dem Stadthaus geplant.

Die Gewerkschaften fordern in den am 18. Januar begonnenen Tarifverhandlungen sechs Prozent mehr Gehalt. Die Verhandlungen werden am 30. und 31. Januar in Potsdam fortgesetzt.