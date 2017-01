(dpa (Symbolbild))

Der Bremer Senator für Bau und Umwelt warnt vor dem Betreten von Eisflächen in der gesamten Stadtgemeinde Bremen. Eine sichere Nutzung von Eisflächen sei nur auf Kunsteislaufflächen wie der Eissporthalle Paradice oder der Semkenfahrt möglich.

Das Eis sei noch viel zu dünn und trage noch nicht, sagte Nicola Dubacher vom DLRG-Landesverband Niedersachsen am Montag in Bad Nenndorf. Sie warnt ebenfalls vor dem Betreten der Eisflächen. "Wir hatten zwischenzeitlich auch wieder Plusgrade." Erst ab einer Dicke von mindestens 15 oder sogar 20 Zentimetern bei fließenden Gewässern würden Behörden die Freigabe von Eisflächen erwägen.

Am Sonntagnachmittag waren zwei Männer auf dem Dümmer bei Damme (Kreis Vechta) ins Eis eingebrochen. Einer der beiden, ein 51 Jahre alter Mann, wurde mit einer lebensgefährlichen Unterkühlung in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. In Bremen-Osterholz war eine Person auf einer Eisfläche eingebrochen, konnte aber so schnell gerettet werden, dass die ausgerückten Einsatzkräfte wieder abrücken konnten, hieß es bei der Feuerwehr Bremen. Weitere Einsätze in dieser Hinsicht seien bislang nicht aufgekommen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Auskunft über die Eisverhältnisse der stadbremischen Gewässer erteilt der Eislaufdienst der bremischen Umweltbehörde unter der Rufnummer 0421/3615500. (dpa/lni/muk)