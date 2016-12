Rund um die Sielwallkreuzung pulsiert das Leben. (Pascal Faltermann)

Ein Stadtteil im ständigen Wandel. Im Ostertor und Steintor herrscht eine riesige Vielfalt. Cafés, Osterdeich, Kneipen, Clubs, Altbauwohnungen, Einzelhandel abseits des Mainstreams und zahlreiche Gastronomiebetriebe – rund um die Sielwallkreuzung im Herzen des Quartiers tobt und verändert sich das Leben. So vielfältig das Angebot ist, so verschieden sind die Meinungen und Sichtweisen auf das Bremer Viertel. Das sorgt immer wieder für Diskussionen, Streit, Kompromisse und neue Lösungen. Ein Rückblick aus vier Sichten auf das, was 2016 im Viertel passierte.

Die Wirte: Gastronomen sehen Wandel und positive Entwicklungen

Ruhig ist es gewesen das vergangene Jahr. 2016 habe es keine riesengroßen Ereignisse gegeben, die Atmosphäre habe sich verbessert, es habe weniger Exzesse auf den Straßen gegeben. Da sind sich die drei Gastronomen Norbert Schütz (Litfass), Tim Sommerfeld (Wohnzimmer) und Fernando Guerrero (Eisen) aus dem Bremer Viertel einig. Vor allem die Zusammenarbeit mit Behörden, Ortsamt und Polizei sei sehr fruchtbar. „Wir werden mit unseren Anliegen sehr ernst genommen“, sagt Litfass-Inhaber Norbert Schütz. Die interne Kommunikation, die Gespräche im Hintergrund haben gut funktioniert. Unter anderem der Drogenhandel, die Antanzdelikte oder die Müllproblematik wurden thematisiert.

Seit 2015 sei eine Diskussionskultur entstanden und weitergeführt worden, bei der geredet werde, bei der sich die Leute zusammensetzen. Vor allem gehe es darum, wie und von wem der öffentliche Raum genutzt werde. Durch die Zusammenarbeit und die Gespräche sei das Sicherheitsgefühl der Menschen gestiegen, die Kriminalität gehe durch die hohe Polizeipräsenz etwas zurück, empfindet Schütz. Auch mit den Anwohnern habe es gemeinsame Runden und Kompromisse gegeben.

Es werde nach Lösungen gesucht, anstatt die Fronten zu verhärten. „Lebendigkeit und Faszination des Stadtteils entstehen durch die friedliche Koexistenz unterschiedlichster Lebensentwürfe“, merkt Eisen-Chef Guerrero an. Das Viertel lebe von vielen Sichten und der Vielfalt. Die Wirte versuchen, neue Gäste ein wenig zu sozialisieren, ihnen die Werte dieses toleranten Miteinanders näher zu bringen. Das sei notwendig, weil sich das Ausgeh- und das Freizeitverhalten stark gewandelt habe.

Kneipen wie beispielsweise das Eisen haben Lust, kulturelle Veranstaltungen auszurichten. (Christina Kuhaupt)

Kulturelle Vielfalt hat sich verändert

Geändert habe sich 2016, dass der Osterdeich noch voller gewesen sei. „Gemeinsam das Draußensein zu erleben ist ein zentrales Bedürfnis der jungen Generation“, sagt Schütz. Allerdings habe sich dieses Verlangen beim Public Viewing nicht widergespiegelt. Das Angebot sei nicht so stark angenommen worden wie bei den vorherigen Weltmeister- und Europameisterschaften. Einer der Gründe: Die Gastronomie besitze nicht mehr den Qualitätsvorteil, da die Menschen mittlerweile selbst große Bildschirme und Beamer zu Hause haben.

Auch die kulturelle Vielfalt im Ostertor und Steintor habe sich verändert. Bars und Kneipen wie beispielsweise Wohnzimmer, Heldenbar, Eisen, Paradiso, Heartbreak Hotel, Römer oder das Litfass hätten „Bock auf kulturelle Veranstaltungen.“ Die Wirte organisieren Lesungen, kleinere Konzerte oder Ausstellungen, um den Besuchern und Viertelbewohnern etwas zu bieten. Die in der Vorweihnachtszeit aufgestellten fünf Glühweinbuden seien gut angenommen worden und eine Bereicherung.

Für das kommende Jahr haben die Wirte ein paar Wünsche und Visionen: „Wenn wir mehr Erlebnisse schaffen und mehr Kultur anbieten, trägt das zu einer Vielfalt bei“, sagt Schütz. Mit mehr kulturellen Veranstaltungen könne man die immer stärkere Ballermanisierung vermeiden. Aber auch wenn kleinere Einrichtungen viel anbieten, fehle es an kulturellen Leuchttürmen, ergänzt Guerrero. Gegen das Müllproblem und den Glasbruch wünschen sich die Wirte, dass Imbisse und Kioske Glasflaschen zurücknehmen und es mehr Unterstützung bei Pfandsammelstellen gibt. Ein weiterer Wunsch: Mehr Mülleimer oder temporäre Behälter gegen den Wochenend-Müll.

Die Einzelhändler: Interessengemeinschaft vermisst Standort-Unterstützung

Auf die Veränderungen und den Wandel im Viertel angesprochen, erklärt der Vorstand der Interessengemeinschaft „Das Viertel“ (IGV), der aus den Mitgliedern Norbert Caesar, Christian Siemer und Ronald Kurmis besteht, dass es aus ihrer Sicht keine gemeinsame Sichtweise, wie das Viertel sein und werden soll, geben kann. Das Viertel eigne sich hervorragend als Projektionsfläche: Jede Gruppe, ob Bewohner, Besucher, Gastronom oder Behörde und auch die Medien, hätten ihre eigene Sicht auf das Viertel. Der hohe Grad an Individualität im Viertel ermögliche keine gemeinsamen Zielsetzungen.

Mehr zum Thema Gut so! 2015 sorgten Prozesse im Bremer Viertel noch für verhärtete Fronten. 2016 haben die verschiedenen ... mehr »

„Die IGV hat es auf rein ehrenamtlicher Basis geschafft, den Betrieben des Viertels drei Sonntagsöffnungen zu ermöglichen“, sagt Norbert Caesar im Namen der Geschäftsleutevereinigung. Die IGV habe erreicht, dass sich die Mitglieder bereit erklärt haben, ihren Beitrag zu verdoppeln, um mit bescheidenen Mitteln eine professionelle Unterstützung für die Standortvermarktung zu ermöglichen. Außerdem sei erreicht worden, dass ein Spendenaufkommen der Betriebe von rund 11.000 Euro erzielt wurde, um die Weihnachtsbeleuchtung im Viertel zu ermöglichen.

Die Interessengemeinschaft, ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden des Viertels, hat laut eigenen Angaben derzeit 80 Mitglieder. Die IGV lege den Fokus naturgemäß auf eine positive Entwicklung des Einzelhandels und sei „die einzige Institution im Viertel, die eine kontinuierliche Entwicklung des Einzelhandelsstandorts Viertelgewährleistet.“

Große Konkurrenz durch Onlinehandel

Im Rückblick auf das vergangene Jahr ist laut den Vorstandsmitgliedern zudem positiv zu erwähnen, dass zusammen mit dem Medienhaven der 1/4-Kalender 2017 produziert wurde und fünf Glühweinstände den Besuchern des Viertels ein Weihnachtsflair vermitteln. „Damit hat man den Gastronomen, die keine Mitglieder der IGV sind, weitere Einnahmequellen ermöglicht“, teilen die IGV-Vertreter mit. Anders als in anderen Einzelhandelsstandorten dieser Stadt gebe es keinerlei staatliche Unterstützung für die Standortvermarktung des Viertels durch die IGV. Alle Aktivitäten müssen allein aus den Mitgliedsbeiträgen oder eingeworbenen Spenden finanziert werden, so die Vorstandsvertreter.

Bei einem Blick in die Zukunft des Einzelhandels im Viertel falle ganz besonders auf, dass durch die Konkurrenz des Onlinehandels der Standortwettbewerb deutlich verschärft werde. Vor allem die kleineren Einzelhändler seien nicht in der Lage, allein die zahlreichen Anforderungen des Wettbewerbsumfelds zu erfüllen. Nur gut vermarktete Standorte mit einer überzeugenden Internetpräsenz und attraktiven Angeboten im Social Media Bereich hätten eine Überlebenschance.

„Ein Viertel ohne den Einzelhandelsbesatz, den wir heute kennen und lieben, wäre es ein trauriges Viertel“, so Vorstandsmitglied Norbert Caesar. Die IGV versuche trotz der fehlenden Unterstützung durch die Stadt, den Standort auch in der Zukunft attraktiv zu erhalten und investiere viel in die modernen Medien. Weiterhin werde sich die IGV auch in der Zukunft dafür einsetzen, eine Kommunikation zwischen den einzelnen Vertretern und „Playern“ des Viertels und den Behörden zu erreichen, um für auftretende Probleme eine Lösung zu finden. Der wachsende Anteil von Gastronomiebetrieben im Steintor müsse zudem auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden.

In und um die Lila Eule gab es schon diverse Lärmmessungen. (Christina Kuhaupt)

Die Anwohner: Bürgerinitiative fordert einen regelmäßigen Runden Tisch

Nein, zufrieden sind sie nicht, wenn sie auf das abgelaufene Jahr zurückblicken. Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Leben im Viertel“ sehen weiterhin zahlreiche negative Veränderungen und Probleme in ihrem Quartier. Die steigende Zahl der Partygänger, die zunehmende Außengastronomie, die Ansiedlung von immer mehr Imbissbuden und Kiosken, Lärm, Drogenhandel oder fehlende Kontrollen durch das Ordnungsamt werden von ihnen bemängelt. Neben viel Kritik und Forderungen sehen sie aber auch positive Ansätze, wenn sie auf 2016 zurückblicken.

"Es muss eine Änderung des Konzessionsrechtes geben", sagt Irmbert Schenk. Konzessionen sollten nicht an Personen vergeben werden, sondern an den Ort gebunden sein. Seit der Aufhebung der Konzessionssperre vor mehr als zehn Jahren habe sich eine immer minderwertigere Gastronomie aus Kiosken, Imbissen und Fast-Food-Läden angesiedelt, ergänzt Stefan Schafheitlin. Zudem fordern sie ein Abgabe-Verbot von alkoholischen Getränken in Glasbehältern nach 22 Uhr im Viertel. Und es sollte eine Lärm-Zuordnung zu den jeweiligen Kneipen geben sowie der Geräuschpegel nach der Sperrstunde gemessen werden.

Eines der Hauptprobleme aus Sicht der Vertreter der „Leben im Viertel“-Initiative: Den staatlichen und städtischen Kontrollpflichten werde nicht nachgekommen. "Anwohner werden von den Behörden und von der Politik im Stich gelassen, das ist ein staatliches Versagen", bemängelt Schenk. Es sei wichtig, dass gesetzliche Vorgaben wie die für die Außengastronomie oder Lärmmessungen auch kontrolliert werden. Dies sei explizit die Aufgabe eines Ordnungsamtes.

"Am Drogenhandel hat sich nichts geändert"

Die Maßnahmen der Polizei gegen den Drogenhandel sieht Schenk nur als "Scheingeschichten". De facto habe sich am Handel im Viertel nichts geändert. Die Polizeipräsenz sei zwar höher, aber das Handeln müsse auch mit den Richtern und der Staatsanwaltschaft gemeinsam einhergehen. Die Sprecherin der Initiative, Christine Plagemann, kritisiert das Fehlen eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Viertel. Mit dem Konzept solle positiv gestaltet und nicht nur reagiert werden. Zudem solle es unter der Beteiligung aller relevanten Gruppen entstehen. Das Ziel: "Ein sozialverträgliches Beieinander der unterschiedlichen Lebenssituationen", sagt Schenk.

Mehr zum Thema Drogenrazzia im Viertel Mit einer groß angelegten Razzia ist die Polizei am Montagabend gegen den Drogenhandel im ... ... mehr »

Lobende Worte finden die Vertreter der Initiative für den Quartierservice, der laut Christine Plagemann "viel besser geworden" ist. Werner Scharf sieht positive Ansätze beim Austausch zwischen Wirten und Anwohnern beim Ortsamt, auch wenn dabei "tendenziell nur Lippenbekenntnisse" entstanden seien. Zudem habe es teilweise erfolgreiche Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Anwohnern und Wirten gegeben.

"Grundsätzlich sollten die vielen positiven Eigenschaften des Viertels erhalten bleiben", so Scharf. Der schleichende Prozess einer sogenannten Ballermannisierung des Viertels müsse aber verhindert werden. Sein Vorschlag: "Es sollte ein ständiger Runder Tisch eingerichtet werden, in dem alle relevanten Interessengruppen vertreten sind." Dazu gehören das Ortsamt, die Anwohner, die Wirte, die Polizei und die Geschäftsleute.

Dossier:Wie sich das Viertel entwickelt Es brodelt etwas im Viertel. In den Kneipen und Bars wird oft die Nacht zum Tag. Doch nicht jedem Anwohner gefällt das. Wir haben alle Artikel, die sich mit den Debatten rund ums Viertel beschäftigen, in diesem Dossier versammelt. mehr »

Die Behörde: Ortsamtsleiterin Hellena Harttung hat ein positives Grundgefühl

Wenn Ortsamtsleiterin Hellena Harttung auf die Entwicklungen und die Ereignisse im Jahr 2016 zurückblickt, sieht sie viele positive Ansätze im Bremer Viertel. „Die Kommunikation hat sich verbessert, es wird mehr und besser miteinander kommuniziert. Anwohner, Gewerbetreibende, Wirte und Behörden sind im Gespräch“, sagt Harttung.

Klar gebe es noch einige Schwierigkeiten, Hindernisse und Anforderungen, diese seien aber vor allem als Aufgabenstellungen zu sehen, an denen gearbeitet werde. „Es hat eine allgemeine Sensibilisierung für die Belange der anderen gegeben“, meint die Leiterin des Ortsamtes. Zum einen haben die Gastronomen mit ihren Aktionen auf die Anwohnerbeschwerden und Klagen aufmerksam gemacht, dadurch aber auch Diskussionen und Debatten über das Viertel und seine Identität initiiert. Es werde darüber gesprochen, wie die Menschen im Ostertor und Steintor zusammen leben wollen.

Eine Besserung sieht Hellena Harttung bei den Themen Kriminalität, Drogen und Müll. Klar gebe es noch Drogenhandel im Viertel, aber durch die Großeinsätze der Polizei im September und Oktober, durch eine erhöhte Präsenz der Beamten und einen laut Polizei entscheidenden Schlag gegen den Straßenhandel und die Strukturen dahinter sei es ruhiger geworden. So sei auch erfreulich, dass eine Sondereinheit Straßendeal eingerichtet wurde. Auch die Zahl der Antanzdelikte sei gefühlt zurückgegangen.

Maßnahmen gegen Wildpinkler

Viele Gespräche und Schritte habe es in Sachen Müll gegeben. Es gab zusätzliche Tonnen und die Reinigungszyklen wurden angepasst, Anrainer seien auf ihre Pflichten hingewiesen worden. „Aber es gibt noch einiges zu tun. Ich wünsche mir, dass kleinere Mülltonnen durch größere ersetzt werden und die Frequenzen zur Leerung weiterhin angepasst werden“, so Harttung. Sie lobt die Zusammenarbeit mit dem Quartier­service, der den Müll an sieben Tagen die Woche zwischen den Reinigungszeiten entfernt.

Auch die Aktionen des Umweltbetriebes gegen Schrotträder seien positiv zu erwähnen. Mit dem öffentlichen Pissoir vor der Helenenstraße sei eine erste Maßnahme gegen die Wildpinkler ergriffen worden, die an dieser Stelle nach erneuter Verstetigung rufe. Die Forderung nach mehr öffentlichen Toiletten sei weiter da. Es sei aber ein Problem, den richtigen Ort für die Anlagen zu finden, da auch Anrainer die öffentliche Toilette akzeptieren müssen.

Über den Wandel im Einzelhandel sagt Harttung: „Ja, es gibt eine Veränderung der Ladenwelt. Da gibt es richtig bedauerliche Weggänge. Aber ein Wandel muss ja nicht immer nur etwas Schlechtes sein.“ Gefreut habe sie sich beispielsweise über die Aktion „Das Viertel ist Grün-Weiß“ der Geschäftsleute. „Es ist schön, wenn etwas in Bewegung ist, wenn sich was tut.“ Und die Kultur? Zwar gebe es mit der Schließung des Kriminaltheaters einen Verlust, dafür tue sich aber an den Weserterrassen, in der Villa Sponte oder dem wiedereröffneten Gerhard-Marcks-Haus einiges an neuen kulturellen Veranstaltungen. „Ich habe ein positives Grundgefühl, was die Kultur angeht. Sie prägt den Stadtteil in besonderer Weise“, sagt die Ortsamtsleiterin. Und zählt sofort weitere Aufführungen im Theaterkontor und im Literaturkeller auf.