Die Martinistraße, die Bür­germeister-Smidt-Straße und die ­Hochstraße sollen genau unter die Lupe genommen werden, um an der Attraktivität der Bremer City zu arbeiten. (Christina Kuhaupt)

Wie geht es weiter in der Bremer Innenstadtentwicklung? Der Plan mit dem Parkplatz unter dem Wall, um den Kern der Altstadt von Autos zu entlasten, ist gescheitert. Doch die Frage, wie die Attraktivität der City gestärkt werden kann, bleibt. Der Beirat Mitte hatte zu einer Diskussion über die Innenstadtentwicklung ins City-Lab eingeladen. Dabei gab Eva Herr, bis vor drei Jahren noch im Bremer Bauressort beschäftigt, interessante Einblicke, denn jetzt bearbeitet sie Projekte der Innenstadtentwicklung der Stadt Köln.

„Für Köln und Bremen stellt sich die Frage, wie Einzelhandelslagen erweitert werden können“, sagte sie, als sie Gemeinsamkeiten zwischen Bremen und Köln hervorhob. Dabei spielen die Infrastruktur und der Verkehr eine Rolle. „2015 war Köln deutsche Stauhauptstadt“, erzählte sie. Derzeit gehe die Stadtverwaltung dazu über, den ruhenden Verkehr weitestgehend aus der Innenstadt zu verbannen und den Menschen diesen Platz zurückzugeben.

„Beispielsweise können Gastronomen Anträge stellen, um die Parkbuchten vor ihren Lokalen für die Außengastronomie zu nutzen“, erzählt Eva Herr. Geparkt werden könne in den Innenstadt-Parkhäusern, so die Stadtplanerin. Die stehen in Köln nämlich weitestgehend leer, weil alle ihr Auto lieber im öffentlichen Raum abstellen.

Köln arbeitet an seiner Aufenthaltsqualität

Mit zwei konkreten Kölner Beispielen erklärte sie, wie dieser öffentliche Raum neu gestaltet wird und so mehr Aufenthaltsqualität bekommt. „Es geht nicht nur darum, die Gebäude schöner zu machen“, sagte sie. So gebe es die Idee der Stadtplaner, eine teils vierspurige Schneise, die zum Kölner Dom führt, auf eine normale zweispurige Straße zurückzubauen, die Fußwege deutlich breiter zu machen und Bäume zu pflanzen.

In einer anderen Straße, in der sich viele Museen angesiedelt haben und weitere gebaut werden, soll der Verkehr ganz verschwinden. Kreuzungen werden zu Plätzen zum Flanieren und Verweilen. Eva Herr: „Verkehr und die Gestaltung des öffentlichen Raums spielen in der Kölner Innenstadtentwicklung also eine große Rolle.“

Eine Idee, die im Beirat für Diskussionsstoff sorgte. „Über Straßen und öffentlichen Raum muss sich die Stadt generell Gedanken machen“, sagte Beiratssprecher Michael Rüppel und griff damit Eva Herrs Worte wieder auf. Nicht nur der Einzelhandel, auch der öffentliche Raum trage viel zur Qualität einer Stadt bei. Speziell in Bremen sollten die Martinistraße, die Bür­germeister-Smidt-Straße und die ­Hochstraße noch mal genau unter die Lupe genommen werden. Die seien überdimensioniert, sagte der Beiratssprecher. „Ich fand das Beispiel aus Köln wirklich sehr schön. So eine Idee müsste man für Bremen entwickeln“, erklärte Rüppel.

"Bürgermeister-Smidt-Straße ist eine Zumutung"

Die Bürgermeister-Smidt-Straße sprach schließlich auch Professor Klaus Schäfer von der Hochschule Bremen an. „Die ganze Straße wirkt wie eine rückwärtige Lage“, sagte er. Auch für Radfahrer sei sie eine Zumutung und müsse dringend nach Kölner Beispiel zurückgebaut werden. Er schlug vor, das Brillparkhaus abzureißen und stattdessen mehrere kleinere Wohn- und Geschäftshäuser dorthin zu setzen. Davon würde nicht zuletzt auch das City-Lab (ehemals Lloydhof) profitieren, das als Einzelhandelsstandort bislang gescheitert ist. Für den großen Umbau fehle Bremen das Geld, sagte Moderator Kai-Ole Hausen von der Arbeitnehmerkammer.

In Köln werden derzeit auch eher kleinere Maßnahmen umgesetzt, sagte er in Richtung Eva Herr und fragte sie, ob das nicht auch eine Lösung für Bremen sein könne. „Dafür braucht es vor allem einen langen Atem“, sagte Eva Herr. „Über kleinere Maßnahmen wird in Bremen derzeit nachgedacht“, ergänzte Senatsbaudirektorin Iris Reuther. So könnte die Haltestelle in der Bürgermeister-Smidt-Straße auf Höhe der Wallanlagen ein Stück weiter Richtung Brillparkhaus verlegt und zwischen Wallanlagen und Breitenweg eine neue eingerichtet werden. Damit würden sich Wege sowohl für Kunden der Innenstadt-Geschäfte als auch für Anwohner des Quartiers rund um die Falkenstraße verkürzen.

Bremen in Vergleich mit Hannover

Auch der immer wiederkehrende Vergleich mit Hannover kam bei der Diskussion zur Sprache. Dort gebe es in der Innenstadt eine Geschäftsdichte von 30 Prozent, in Bremen läge sie nur bei knapp 15 Prozent, in Köln bei 22 Prozent. „In Hamburg und Berlin sind die Zahlen ähnlich wie in Köln“, sagte Dirk Kühling aus dem Wirtschaftsressort. Man solle sich in Bremen aber eher auf den Nutzungsmix konzentrieren und auf mehr Qualität achten. „Und man sollte sich auch Gedanken machen, was an Hannover anders ist als an Bremen“, ergänzte Senatsbaudirektorin Reuther.

Hannover sei die Hauptstadt eines sehr großen Flächenlandes und liege sehr zentral. Dort gebe es Schnittstellen, beispielsweise von Zugtrassen und Autobahnen. „Ich finde das auch immer sehr theoretisch, dieses 20 Prozent und 16 Prozent und 30 Prozent“, ergänzte Immobilienexperte Andreas Fuchs von Robert C. Spies. Es gebe in allen Städten andere Einkaufsgewohnheiten, und auch was Mieter und den Branchenmix angehe, könnten die Städte nicht miteinander verglichen werden, so Fuchs. „Hannover hat eine ganz andere Einkaufskultur als Bremen.“