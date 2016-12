Sie haben Hoffnung für 2017 (von rechts): Tom, Abdullah, Bihat und Deniz im Jugendfreizeitheim Neustadt. (Michael Galian)

Keine Diskussion. „2016 war ein richtiges Scheißjahr“, sagt Deniz. Widersprechen will dem 17-Jährigen niemand im Jugendfreizeitheim Neustadt, das dort alle nur Freizi nennen. Im Gegenteil, sofort erwidert die Jungsgruppe mit wilden Assoziationsketten. Terror, Populisten, Kriege, „alles Wahnsinn“, findet Tom.

Natürlich, sagt der 17-jährige Bihat, seien alle bewegt von den Bildern der Dramen, die sich zwischen den Ruinen in Aleppo abspielen. Der Krieg in Syrien sei „so eine Art Dauerthema bei uns“ geworden, erklärt er. „Und es ist doch auch klar, dass sich die Wenigsten hier bei uns über Donald Trumps Wahlsieg in den USA gefreut haben.“ Bihat blickt in die Runde und schiebt nach: „Gab es in diesem Jahr überhaupt gute Nachrichten?“

Die jährlichen Rückblicke und Abgesänge jedenfalls schreien einem in diesen Tagen entgegen: 2016, das war ein Jahr der Konflikte, Krisen und Kriege. Eines, dessen Ende herbeigesehnt und das doch nachwirken wird. Was also macht Hoffnung auf ein besseres 2017, wenn das alte Jahr nicht gerade als Mutmacher taugt? Am ehesten sollten das noch jene beantworten können, die am wenigsten mit dem Chaos der Erwachsenenwelt zu tun haben. Jene, die allein schon deshalb Hoffnung in sich bündeln, weil noch so viel vor ihnen liegt: die Jugendlichen.

2017 kann nur besser werden

Dort, wo sich Bremens Jugend trifft, in den Freizis, sehen sie dem neuen Jahr gelassen und optimistisch entgegen. „Na klar, habe ich Hoffnung für 2017, ey, was auch sonst?“, fragt Deniz. Für ihn und die anderen Jugendlichen ist das kein Widerspruch, sich über Trumps Twitter-Einfälle zu ärgern, die letzten Tage Aleppos zu betrauern und dennoch zu sagen: 2017 wird gut. Oder zumindest besser.

„Weil die Lage der Menschen in Syrien auch nur besser werden kann“, sagt Abdullah. Und weil die Konflikte dieser Welt nicht alles sind, was sie bewegt, wenn die Bremer Jugendlichen an 2017 denken. „Wenn man sich den ganzen Tag lang pausenlos nur mit all dem negativen Zeug auf der Welt befasst, dann würde man vermutlich depressiv werden“, glaubt Bihat.

Natürlich sei das wichtig, nicht die Augen zu verschließen vor dem, was so auf der Welt passiere, betont er. „Aber da gibt es ja auch noch die eigene, kleine Welt.“ Und in der macht der Bremer Jugend so einiges Mut für 2017. Kleine persönliche Meilensteine, näher gerückte Ziele in der Schule und im Sportverein oder einfach nur der nächste Geburtstag: Mutmacher finden sie in ihren persönlichen Universen.

Große Schritte in die Zukunft

„Das Leben geht ja immer weiter, und bei uns Jugendlichen stehen in so einem Jahr eben viele Dinge zum ersten Mal an“, erzählt Alex im Freizeitheim Walle. In seinem Fall bedeutet das für 2017: Volljährig werden, Führerschein machen, Ausbildung anfangen. „Das sind alles große Schritte für mich“, sagt er. Schritte, die ihm Mut machen, bald „auf eigenen Beinen zu stehen“. Schritte, die ihm Hoffnung schenken, dass 2017 besser wird als dieses Jahr, in dem seine Schullaufbahn ihr vorzeitiges Ende fand. Etwas, das viele der Jugendlichen in den Bremer Freizis betonen, unbedingt vermeiden zu wollen.

„Ein gutes Jahr ist nur dann wirklich gut, wenn man auch in der Schule etwas geschafft hat“, findet Tom. Das hat sich auch Josie für ihr kommendes Jahr vorgenommen. Die 14-Jährige blickt zurück auf 2016, erzählt von falschen Freunden und schiefen Bahnen. „Inzwischen habe ich mein altes, schlechtes Umfeld gegen einen neuen Freundeskreis eingetauscht“, sagt sie. „Das macht mir Hoffnung, dass 2017 ein gutes Jahr mit besseren Noten und weniger Problemen für mich wird.“

Für die 15-jährigen Khalil, Enser und Nico zählt nur eines: ihre fußballerischen Leistungen bei Werder. Sie machen ihnen Mut für ein gutes Jahr. Noch spielen sie nicht in der ersten Mannschaft ihres Jahrgangs, aber sie hoffen, dass sich das bald ändert. Wenn sie von ihren Plänen für 2017 berichten, dann malen sie sich Turniere im Ausland aus, aufsteigen, auf sich aufmerksam machen. Und sie erzählen von Werder-Profis, „die uns endlich Hoffnung auf super Stadionbesuche machen“.

Hoffnung auf ein besseres Miteinander

Dabei finden die Mutmacher der Bremer Jugendlichen nicht allein im Kleinen und Privaten statt. Aleppo habe gezeigt, dass der Daesch schwächer werde, sagt Alex. Ihn lässt das hoffen, „dass der Frieden für die Menschen in Syrien näher rückt“. Und auch Bihat glaubt: „2017 wird niemand mehr wegschauen können, die Bilder aus Syrien haben sich eingeprägt.“ Dem 17-Jährigen macht das Mut, dass „die Weltöffentlichkeit jetzt helfen und handeln wird – schließlich reden inzwischen alle darüber“.

Überhaupt, sagt Alex, hoffe er, „dass alle Leute wieder mehr miteinander reden, also so richtig“. Für den 17-Jährigen steht fest: „2016 gab es mir überall zu viel Hass.“ Er glaubt, dass sich das 2017 ändern kann. „Vielleicht ist das total naiv, aber ich bin Optimist, so sind wir Jugendlichen eben“, sagt er. Nico stimmt ihm zu. „Auch wenn es voll kitschig klingt“, sagt der 15-Jährige, "jedes Jahr ist ein Neuanfang, man muss ihn nur wollen.“