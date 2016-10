Beamte des Spezialeinsatzkommandos am Mittwochabend beim kurdischen Internetcafé in der Ritterhuder Straße in Gröpelingen. (Nonstopnews)

Die Eingangstür gibt es nicht mehr. Ein Pappkarton steckt im Rahmen, eine kurdische Zeitung im Briefkasten daneben. Ein paar Scherben, eine Deutschlandfahne und Plasteblumen auf Flechtständern – das ist alles, was von der Glasfront des kurdischen Internetcafés in Gröpelingen übrig geblieben ist.

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr hatten Unbekannte dort um sich geschossen. Zwei oder drei maskierte Täter waren in das Lokal an der Ritterhuder Straße gestürmt. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Die Polizei war am Tat-Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos. Ob ein Zusammenhang zu der Schießerei in Walle besteht, ist noch offen. Die Unbekannten sind auf der Flucht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

Am Donnerstag waren Polizisten damit beschäftigt, die Spuren zu sichern. In dem verwüsteten Café suchten sie nach Patronenhülsen und Hinweisen auf die Täter. Die Angreifer hatten mit Baseballschlägern die Einrichtung des Internetcafés demoliert und die Eingangstür zerschlagen. Genau die gibt der Besitzer am Donnerstagnachmittag bei einem Glaser in Auftrag. Schwarzer Adidas-Trainingsanzug, die schwarzen Haare fallen als Pony in die Stirn. Er wolle mit niemandem reden, sagt er, er wisse nicht, was passiert sei und müsse sich jetzt um seinen Laden kümmern. Stühle und Tische, mit weinrotem Stoff bezogen, liegen umgeworfen auf dem Boden, ansonsten herrscht nicht das Chaos, das man nach einer Schießerei vielleicht erwartet hätte. Die Bar steht noch, der Flatscreen hängt noch unbeschädigt an der Wand gegenüber der Eingangstür. Der Blick in die hinteren Räume bleibt aber verwehrt. Einen Blick nur gewährt der Besitzer noch in das Internetcafé, dann drängt er die Reporterin bestimmt hinaus.

Auch in der Kneipe „Onkel Charly“ direkt gegenüber trifft man nicht unbedingt redselige Menschen. Die Bardame hebt abwehrend die Hände. Sie wisse nichts, sie sei am Mittwochabend nicht vor Ort gewesen. Der Sportwettladen Tipico im Nachbarhaus? Sei schon geschlossen gewesen, sagt einer der Betreiber. Auch er sei nicht vor Ort gewesen. Man könnte hier von der sprichwörtlichen Mauer des Schweigens sprechen. Zwar steht eine Polizeistreife auf dem Platz Beim Ohlenhof, eine andere fährt ab und zu durch die Ritterhuder Straße, aber auch die weiß nichts Konkretes oder gibt keine Informationen bekannt.

Wie Augenzeugen berichten, sollen die Täter Sturmmasken getragen haben. Dazu trug einer der Angreifer offenbar einen roten Pullover, sein Komplize eine dunkelblaue Kapuzenjacke.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 362 38 88 entgegen.