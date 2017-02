Die Propsteigemeinde St. Johann hat eine Trinkwasserstelle installiert. (Michael Galian)

Die Stadt Bremen braucht mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen. Darüber waren sich die Mitglieder der Fraktionen der Grünen und der SPD bereits 2015 einig. Die Stadt verfügt insgesamt über 20 Brunnen im öffentlichen Raum, von denen fünf mit Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz betrieben werden. Eine spezielle Ausweisung dieser fünf als Pferdebrunnen bekannten Wasserstellen als öffentlicher Trinkbrunnen ist aber aufgrund der Konstruktion und des Verschmutzungsrisikos bislang unterblieben. Neue Wasserstellen wurden nur von zwei Kirchen in der Innenstadt errichten. Am Status Quo hat sich also nichts geändert, auch wenn es seitdem Gespräche, Diskussionen und Pläne gab. Nun werden die Forderungen wieder lauter.

„In Zeiten des Klimawandels und starker Hitzewellen im Sommer ist es unabdingbar, vor allem Obdachlosen und Touristen Trinkwasserstellen anzubieten“, sagt Ralph Saxe, Bürgerschaftsabgeordneter der Bremer Grünen. Saxe verweist auf das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, welches am 28. Juli 2010 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt worden ist. Die Resolutionen der Generalversammlung für die 192 Staaten der Vereinten Nationen sind allerdings rechtlich nicht bindend.

In den meisten Städten, werden Trinkwasserstellen vom örtlichen Wasserversorger betrieben beziehungsweise gesponsert. In Bremen ist das Errichten von neuen Brunnen privaten Initiativen überlassen. Im September 2015 lautete der Auftrag der rot-grünen Antragssteller an den Senat, Gespräche mit den örtlichen Wasserversorgern mit dem Ziel zu führen, wie, wo und in welcher Anzahl öffentliche Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden können. Es sollte aufgeschlüsselt werden, wie Aufstell- und Folgekoste, insbesondere durch Spenden oder Sponsoring, finanziert werden könnten. „Hinter dem damaligen Antrag stand die eindeutige Forderung, dass wir mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen brauchen“, so Ralph Saxe.

Die Bremer Pferdebrunnen sind nicht als Trinkwasserbrunnen ausgezeichnet. (Christina Kuhaupt)

Aus einer Vorlage für die Sitzung der Baudeputation geht hervor, dass weder der Rückgriff auf die historischen Bremer Brunnen, noch das Errichten neuer, moderner Trinkbrunnen derzeit eine Option ist. Von einer entsprechende Kennzeichnung der fünf vorhandenen Pferdebrunnen am Contrescarpe/Ostertorsteinweg, Sögestraße/Ecke Obernstraße, Wartburgplatz in Walle, am Waller Dorfplatz (Stiftstraße/Ecke Achterbergstraße) oder Am Neuen Markt, Ecke Westerstraße in der Neustadt wird von offizieller Seite aus hygienischen Gründen abgeraten. Nach Einschätzung der Vertreter im zuständigen Gesundheitsamt sei eine Abdeckung des Auffangbeckens der „Pferdebrunnen“ erforderlich, um zu verhindern, dass das Beckenwasser zu Trinkzwecken genutzt werden könnte. Zudem müssten beim Umbau Aspekte des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Bei der Neuerrichtung moderner Trinkwasserstellen wird auf die fehlenden Haushaltsmittel und das fehlendem Sponsoring hingewiesen.

Die SWB habe ein Sponsoring weiterer Brunnen mit dem Verweis auf die bestehende jährliche Förderung von etwa 15.000 Euro im Jahr für den Betrieb der 20 bestehenden Brunnen abgelehnt, teilt ein Sprecher der Baubehörde mit. Absprachen hinsichtlich weiterer Sponsoren wurden bislang nicht getroffen. Ralph Saxe sieht in der Antwort des Senats aber auch positive Ansätze. Er verweist darauf, dass die Verwaltung eine finanzielle Unterstützung von privaten Initiativen prüfen wird. „Es ist gut, dass etwas getan wird. Ich erwarte, dass wir weiterhin die Verantwortung übernehmen und das Thema vorantreiben“, sagt Saxe. Auch wenn ein Zuschuss zu den Investitionen der Initiativen allein noch nicht weit genug gehe. Das Gesundheits- und Bauressort seien bestrebt, die Errichtung neuer Trinkbrunnen zu fördern und stehen privaten Initiativen bei der Errichtung neuer Trinkbrunnen beratend zur Verfügung, heißt es in einer Antwort der Behörde. Die Unterhaltung eines Brunnen umfasse unter anderem die regelmäßige Prüfung auf Funktionstüchtigkeit und äußere Verschmutzungen, gegebenenfalls notwendige Reparaturen, zum Beispiel von Vandalismus-Schäden sowie die jährliche Beprobung und Analyse des Trinkwassers.

Neben den Pferdebrunnen gibt es in Bremen bereits Trinkwasserstellen von privaten Initiativen, insbesondere der Kirchengemeinden. Beispielsweise ist im Mai 2016 ein Brunnen an der Außenwand der Sakristei der Kirche Unser Lieben Frauen hinzugekommen. Der zweite wurden in Eigeninitiative von Mitgliedern der Vinzenzkonferenz und der Propsteigemeinde St. Johann im Juli 2015 im Bremer Schnoor, Hohe Straße 2, installiert.

Der wohl bekannteste Pferdebrunnen steht an der Obernstraße, Ecke Sögestraße. (Michael Galian)

Laut Werner Kalle von der Gemeinde wird dieser Brunnen von den Obdachlosen und im Sommer auch von Touristen bestens angenommen. „Die Wasserstelle wird vor allem nachts gut genutzt“, sagt Kalle. Dann würden dort auch hilfebedürftige Menschen ihre Sachen reinigen oder ihre Flaschen auffüllen. Finanziert wurde der 3000 Euro teure Brunnen jeweils zur Hälfte von der Vinzenzkonferenz und der Kirchenkollekte. Viel Aufwand mache die Wasserstelle nicht.

Einen weiteren Brunnen könnte es bald im Nelson-Mandela-Park um das Kolonialdenkmal Elefant herum geben. Dort engagiert sich eine Gruppe mit Mitgliedern der Inneren Mission, um einen Brunnen zu installieren. Denn: „Der Bedarf ist da“, so Saxe.