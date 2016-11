Mussten sich einiges anhören: die türkische Honorarkonsulin Yasemin Vierkötter (vorne li.) und der türkische Generalkonsul Mehmet Günay (2. v. li.). (Frank Thomas Koch)

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen stand am Dienstagabend der traditionelle Empfang aus Anlass des türkischen Nationalfeiertags in der Bürgerschaft: Ohne Anmeldung ging gar nichts, zwei Polizisten bewachten den Eingang, ein Mannschaftswagen parkte in Sichtweite. Brisant auch, was Bürgerschaftspräsident Christian Weber zu sagen hatte.

In seiner Begrüßung sprach er von einer „kräftigen Schieflage“ des gemeinsamen Verständigungs- und Wertesystems. Dem türkischen Generalkonsul Mehmet Günay schrieb er ins Stammbuch, Bremen sei „befremdet" darüber, dass die Todesstrafe in der Türkei wieder eingeführt werden solle.

Türkische Nachrichtendienste

Scharf ging der 70-Jährige auch mit den Aktivitäten türkischer Nachrichtendienste ins Gericht. "Türkische Familien unter uns" lebten in Angst vor den Geheimdiensten, das sei „ein bedrückendes Gefühl“ angesichts der schlimmen Erfahrungen der Deutschen in der eigenen Vergangenheit.

Weber warnte, die Entwicklungen in der Türkei und die Reaktionen im Westen könnten „angespannte bis dramatische Verhältnisse“ schaffen. „Die Vorgänge drohen, Freundschaften und Familien zu spalten.“

Gleichwohl setzt der Bürgerschaftspräsident auf die Belastbarkeit „einer Freundschaft, die auch einen kritischen Dialog erträgt und ertragen“ müsse. Die Bremer Städtepartnerschaft mit Izmir dürfe unter den europäisch-türkischen Konflikten nicht leiden. Er wolle sich dafür einsetzen, „möglichst kurzfristig“ eine Delegation der Bürgerschaft nach Izmir zu schicken.

Anteil der Abgeordneten mit Migrationshintergrund

Positiv hob Weber den Anteil von Abgeordneten mit Migrationshintergrund in der Bürgerschaft hervor. Derzeit sitzen zwölf türkisch-stämmige Mandatsträger im Parlament – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Menschen mit türkischen Wurzeln seien in Bremen zu einem „belebenden und vertrauten Element“ geworden – „wertgeschätzt und unverzichtbar“.

Problematisch sei indessen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund doppelt so oft wie deutsche Jugendliche ohne Schulabschluss blieben. „Mit entsprechend düsteren Aussichten für die Lehrstellensuche, das finde ich höchst bedenklich.“

Ungerührt reagierte der türkische Generalkonsul auf Webers Schelte. Die gemeinsame Feier des Nationalfeiertags nannte Günay ein „wichtiges Signal“ für die guten und „sehr belastbaren“ Beziehungen zwischen Bremen und der Türkei.

Mit Blick auf den gescheiterten Putsch vom 15. Juli lobte er das „hingebungsvolle Engagement“ des türkischen Volkes. Bei der juristischen Aufarbeitung werde es keine Abweichungen von der Rechtsstaatlichkeit geben.

Die letzten zehn Minuten seiner Rede trug Günay auf Türkisch vor. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, handelte es sich dabei um ein Grußwort des türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Über den staatstragenden Inhalt konnte sich die deutschsprachige Zuhörerschaft allerdings erst ein Bild machen, als Honorarkonsulin Yasemin Vierkötter die Übersetzung nachreichte.