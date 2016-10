(dpa)

Der Mann hatte am Donnerstagmittag ein Kellerfenster des Hauses an der Eislebener Straße eingeschlagen und war in den Waschraum gelangt. Seine Beute: Münzgeld aus einem Waschautomaten.

Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er wieder aus dem Kellerfenster kletterte und dann die Polizei gerufen. Derzeit prüfen die Ermittler, ob er auch für weitere Kellereinbrüche im Bremer Osten verantwortlich ist.