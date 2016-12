Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Bahnhof gönnen sich vor allem Pendler eine kurze Pause. (Frank Thomas Koch)

Die Weihnachtsfeiertage sind wieder vorbei. Auf dem Marktplatz und an der Schlachte sind die Stände abgebaut. Anders ist es auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Bremer Hauptbahnhof. Der ist in diesem Jahr zum ersten Mal länger geöffnet. Bis zum Freitag, 30. Dezember, wollen die Marktbeschicker und Schausteller damit testen, ob sich ihre Buden auch bis zum Jahres­ende rentieren. Das Bremer Stadtamt hat ihnen für diese Zeit eine Sondergenehmigung erteilt.

Nach zwei Tagen fällt das Zwischenfazit der Budenbetreiber durchwachsen aus. „Die Ergebnisse sind annehmbar, dürften aber noch etwas besser werden“, sagt Rudolf Robrahn vom Schaustellerverband des Landes Bremen. Der zweite Tag sei jedoch schon viel besser besucht gewesen als der erste. „Die Menschen müssen sich erst an die neuen Öffnungszeiten gewöhnen“, sagt Robrahn.

Der Markt käme besonders gut bei Touristen und Gästen auf der Durchreise an, die mit dem Zug an- oder abreisen. Das bestätigt auch Wolfgang Ahrens, Geschäftsführer der Bremer Märkte: „Die meisten Besucher haben es eilig, es ist nicht das klassische Weihnachtsmarkt-Publikum“.

Jurgita Jakaita und Aiya Kopmane aus England genießen den deutschen Glühwein. (Frank Thomas Koch)

"Weihnachtsgefühl bleibt länger erhalten"

So sehen das auch Susanne Kahle und ihre Tochter Maraike Punke, die nach einem gemeinsamen Wellness-Tag noch schnell am Bahnhof für eine Portion Schmalzkuchen angehalten haben. „Durch den Markt wird das Weihnachtsgefühl noch ein bisschen länger erhalten“, sagt Punke. Und das Mutter-Tochter-Gespann sieht noch einen weiteren Pluspunkt: Der sonst so schmuddelige Bahnhofsvorplatz würde durch den Lichterglanz nicht mehr so schlimm erscheinen wie sonst.

Abgerechnet werde zwar erst Freitag, aber die meisten der Schausteller seien schon jetzt für eine erneute Ausweitung der Zeiten im kommenden Jahr, sagt Wolfgang Ahrens. Eines soll sich durch die längeren Öffnungszeiten des Marktes vor dem Bahnhof aber nicht ändern. „Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und an der Schlachte wird nach wie vor nicht über Heiligabend hinaus andauern“, sagt er.

Rudolf Robrahn in seinem Glühweinstand vor dem Bahnhof. (Frank Thomas Koch)

Buden in der Lloyd-Passage bleiben bis 31.12.

Der Markt vorm Bahnhof ist aber nicht das einzige winterliche Angebot, das die Bremer in den kommenden Tagen noch wahrnehmen können. In der Lloyd-Passage schließen die Buden wie immer erst am 31. Dezember. Das freut besonders die beiden Engländerinnen Jurgita Jakaite und Aiya Kopmane, die einen Kurzurlaub über Silvester in Bremen machen und durch die Innenstadt bummeln. „Der Glühwein schmeckt eindeutig besser als bei uns“, sagen sie.

Doch das Weihnachtsgeschäft auch jetzt noch fortzuführen, bereitet nicht allen Budenbetreibern Freude. Beke Lübben, die mit ihrer Familie Strickwaren und Schmuck verkauft, macht deutlich, dass sie an den Tagen nach Weihnachten kaum noch Umsatz macht. „Die meisten Leute wollen Sachen umtauschen und gehen an unseren Ständen vorbei“, sagt sie.

Neben den Angeboten vorm Bahnhof und in der Lloyd-Passage sind derzeit unter anderem noch der Weihnachtsmarkt beim Roland-Center (bis zum 30. Dezember), vor der Waterfront (bis zum 7. Januar), der Vegesacker Winterspaß (bis zum 8. Januar), das Findorffer Winterdorf (voraussichtlich bis 15. Januar) und vereinzelt Buden im Viertel geöffnet.