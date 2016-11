Noch posieren sie fürs Foto, bald schon stehen Sie in den Wohnzimmern der Stadt: Die Bremer Weihnachtsmänner sind los. (Frank Thomas Koch)

Wer in den vergangenen Tagen in den Räumen der Agentur für Arbeit am Doventorsteinweg vorbeischaute, der sah womöglich rot. Kein Wunder, denn die Weihnachtsmänner sind los – am Freitag trafen sie sich zu einer Betriebsversammlung.

Götz von Einem, Geschäftsführer der Bremer Agentur für Arbeit, nutzte die Gelegenheit, um das Weihnachtspersonal auf die neue Saison einzustimmen. Die roten Kerle waren in Vollausstattung gekommen, mit langem Mantel, dichten Bärten, goldenen Büchern und Jutesäcken in der Hand. Die allerdings waren ausnahmslos leer. Offenbar müssen die Wunschzettel der Kinder noch ausgewertet werden.

Klar ist seit Freitag aber auch: Es gibt nicht nur den einen Weihnachtsmann, wie manch einer glauben könnte, sondern ziemlich viele, und offenbar kommen sie auch nicht von selbst in die Häuser, sondern lassen sich buchen. Aber das, so lässt die Arbeitsagentur durchblicken, sei immer noch besser, als wenn Opa, notdürftig verkleidet, diesen Job unterm Weihnachtsbaum erledigen muss.

Den Weihnachtsmann ins eigene Wohnzimmer holen

Die Jobvermittlung nimmt ab sofort Aufträge entgegen. Die Weihnachtsmänner können für den Einsatz an Heiligabend in Privathaushalten gebucht werden, aber auch schon vorher, zu Nikolaus, für Firmen- oder Vereinsweihnachtsfeiern. Die Gestaltung des Auftritts wird mit den Auftraggebern abgesprochen. Den Erfahrungen der vergangenen Jahre zufolge sind es Hunderte Einsätze, die die Bremer Weihnachtsmänner und -frauen über die Arbeitsagentur vermittelt bekommen.

Aufträge in der Stadt Bremen und im Landkreis Osterholz nimmt die Job-Vermittlung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven noch bis zum 14. Dezember unter der Telefonnummer 04 21 / 178 11 73 entgegen.