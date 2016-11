Das Winterdorf in Findorff ist entspannter als die Märkte in der Innenstadt, sagen die Macher. (Frank Thomas Koch)

Als den etwas anderen Weihnachtsmarkt bezeichnet der Betreiber der Kneipe am Schlachthof, Oliver Trey, den Weihnachtsmarkt in Findorff. Das Winterdorf, wie der Weihnachtsmarkt dort heißt, hat vor zwei Tagen als erster Weihnachtsmarkt in Bremen geöffnet. „Hier ist alles klein“, sagt Trey.

Im Winterdorf stehen sechs Buden, es gibt eine Feuerstelle und eine sechs mal acht Meter große Burg am Eingangsportal. „Bei uns ist alles viel entspannter als auf den großen Weihnachtsmärkten in Bremen. Im Winterdorf ist es nicht brechend voll, es herrscht eine nachbarschaftliche Atmosphäre“, sagt Trey.

Im vergangenen Jahr waren rund 30 000 Menschen in das Winterdorf am Kulturzentrum Schlachthof gekommen. Glühwein, Feuerzangenbowle und der Knipprollo werden in diesem Jahr durch eine neue Spezialität ergänzt: heiße Cocktails. Für die Besucher gib es neben Spekulatius-Grog und Bratapfelpunsch noch über 20 weitere heiße Wintergetränke. Mit bis zu 400 Besuchern pro Tag rechnet Trey auch in diesem Jahr. „Wir haben deutlich länger geöffnet als der Weihnachtsmarkt am Marktplatz oder an der Schlachte. Das kommt bei den Leuten gut an.“

Viele kleine Weihnachtsmärkte in Bremen

Das Winterdorf ist nicht der einzige kleine Weihnachtsmarkt in Bremen. Aktuell bauen zahlreiche Einkaufszentren ihre Glühweinstände und Schmalzkuchenbuden auf. Im Roland-Center in Huchting gibt es neben den fünf winterlichen Verkaufsständen seit gestern noch eine weitere Attraktion. „Wir haben vor dem Eingang auf 300 Quadratmetern eine Eislaufbahn aufgebaut“, sagt Centermanager Frank Trompeter.

Ab dem Sommer hätte es bereits erste Anfragen von Kunden gegeben, ob die Eislaufbahn auch in diesem Winter aufgebaut werde. „Die Eislaufbahn bieten wir schon seit drei Jahren für unsere Kunden an. Sie ist unsere Hauptattraktion auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Trompeter.

Einen zauberhaften Besuchermagneten gibt es ab dem 1. Dezember im Weserpark. „Highlights in der Adventszeit im Weserpark sind sicherlich das große Kinderkarussell und ein weihnachtlicher Markt sowie der beliebte Märchenwald“, erklärt Monika Mehrtens, Centermanagerin des Weserparks.

Von Schneewittchen bis zum Froschkönig

Bewegliche Märchenfiguren von Schneewittchen über Rumpelstilzchen bis hin zum Froschkönig werden dann vor einem Fischgeschäft aufgestellt. Mit acht weihnachtlichen Ständen und einem Karussell, sowie drei weihnachtlichen Hütten vor dem Einkaufscenter gehört auch der Weihnachtsmarkt im Weserpark zu den Kleineren.

Von einem ausdrücklich „kleinen“ Weihnachtsmarkt spricht auch Kirsten Jackenkroll vom Casemanagement der Waterfront. Ab dem 24. November stehen dort zehn Weihnachtsbuden und ein Kinderkarussell. „Wir wollen unsere Besucher in Adventsstimmung bringen“, sagt Jackenkroll.

Eine maritime Atmosphäre gibt es für die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt „Winter Spaß“ in Vegesack, der am 21. November eröffnet. „Bei uns ist es sehr entschleunigt. Es herrscht eine gemütliche Stimmung. Der Weihnachtsmarkt ist ideal, um Freunde aus der Region zu treffen“, sagt Sarah Braun vom Citymanagement. Auch in diesem Jahr öffnet die rustikale Almhütte ihre Türen, in der größere Gruppen in bayerisch angehauchter Atmosphäre Glühwein und Punsch trinken.

Bremer Weihnachtsmärkte beliebt

Die Weihnachtsmärkte in Bremen kommen bei Besuchern gut an, wie vor Kurzem eine Studie der Universität Bremen belegt hat (der Weser-Kurier berichtete). Laut der Untersuchung liegt Bremen unter den Top drei der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und den Schlachte-Zauber gab es jeweils Bestnoten. Doch einen Haken gibt es: Vielen Besuchern sind die Weihnachtsmärkte zu voll.

Rund drei Millionen Menschen aus dem In- und Ausland sind im vergangenen Jahr auf die beiden großen Bremer Weihnachtsmärkte gekommen. Und auch in diesem Jahr locken die Weihnachtsmärkte rund um den Roland und an der Schlachte ab dem 21. November mit über hundert Verkaufsständen Besucher an die Weser. Neu in diesem Jahr: Am 25. November und 9. Dezember flaniert die 4,50 Meter hohe Leuchtfigur „Dundu“ über den Weihnachtsmarkt am Marktplatz.

Auf dem Schlachte-Zauber an der Weserpromenade werden rund 100 Holzhütten aufgebaut, die das gewohnt historisch-maritime Flair entstehen lassen. Eröffnet wird der Schlachte-Zauber am 21. November um 18 Uhr mit einem Feuerwerk, zu dem Musik erklingt.

Zehntausende Besucher in Bremerhaven erwartet

Mehrere Zehntausend Besucher werden zu der Weihnachtswelt in Bremerhaven erwartet, die wie die beiden großen Bremer Weihnachtsmärkte ebenfalls am 21. November öffnet. In diesem Jahr gibt es mit insgesamt 52 Ständen mehr Anbieter als in den Jahren zuvor. Auch neu in dieser Saison ist eine Wellenrutsche auf dem Theodor-Heuss-Platz, die als die „weltweit größte transportable Wellenrutsche“ beworben wird.

Für all jene, die Besuchermassen meiden wollen, gibt es in Innenstadtnähe weihnachtliche Atmosphäre. Im Viertel bietet auch in diesem Jahr das Litfass ab dem 21. November wieder roten und weißen Glühwein an und den bewährten Glühbo, ein Heißgetränk, um dessen Flasche ein Strumpf gespannt ist.

Die Mischung eines Kräuter-Likörs mit Apfelsaft und Zimt, genannt Pimm´s hot punch, rundet das weihnachtliche Programm ab. Zeitgleich zum Litfass eröffnet vor dem Theater am Goetheplatz das Glühweinfass, das zur Weihnachtszeit zu einem beliebten Treffpunkt geworden ist.