Laut einem Sprecher holte die Polizei zwei Schüler einer Oberschule in Bremen-Nord bereits am Mittwoch zur Vernehmung direkt aus dem Unterricht ab. Die Jugendlichen sollen 15 und 16 Jahre alt sein. Einer von ihnen ist in Haft genommen worden, der zweite durfte nach Hause.

Bei dem inhaftierten Jugendlichen handelt es sich laut Staatswanwaltschaft um den Bruder eines bereits in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen. (wk)