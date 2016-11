Sprengmeister Andreas Rippert konnte die Bombe um 15.25 Uhr erfolgreich entschärfen, teilte die Polizei mit. Und weiter: "Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen."

Die Bombe war mit einem Langzeitzünder versehen. Um 14.30 Uhr machte sich der Sprengmeister der Bremer Polizei, Andreas Rippert, an die Arbeit.

Der Fundort wurde in einem 400-Meter-Radius abgesperrt, im Umkreis von 1000 Metern war luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Die Anwohner der Straßen Am Schützenplatz und Am Depot mussten für den Zeitraum der Entschärfung evakuiert werden. Für evakuierte Anwohner standen die Räumlichkeiten der Grundschule Farge an der Betonstraße 4 als Anlaufpunkt zur Verfügung.

Die Bahnstrecke Bremen-Farge wurde kurzzeitig gesperrt. Der Nahverkehr verkehrte während der Entschärfung in dem Bereich eingeschränkt.

Bereits im September dieses Jahres waren eine 500 Kilo schwere Bombe sowie eine britische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Tanklagers Farge entschärft worden.

Eine weitere Bombe wurde auf dem Gelände am vergangenen Freitag entdeckt und erfolgreich entschärft. (wk)