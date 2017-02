Erinnerungsfoto vorm Rathaus – bei den knackigen Temperaturen kamen aber nur wenige Schaulustige, als die Schaffer über den Marktplatz gingen. (Christina Kuhaupt)

Drei Grad minus dämpfen die Neugier. Es stand nicht sonderlich viel „Volk“ Spalier, als die befrackten Herren am Freitag gegen 13.30 Uhr vom Schütting über den Marktplatz zum Rathaus schlenderten. Normalerweise tummeln sich entlang der kurzen Strecke zahlreiche Neugierige, die einen Blick auf prominente Teilnehmer der Schaffermahlzeit erhaschen möchten. In den zurückliegenden Jahren gab es auch immer mal linke Aktivisten, die Protestbanner hochhielten und den Teilnehmern der Traditionsveranstaltung ihre Verachtung bezeugten – zwar nicht den Kapitänen, aber den Wirtschaftskapitänen.

Nichts von alledem in diesem Jahr. Nun ein paar Versprengte, denen die Eiseskälte nichts auszumachte, säumten den Weg der Schaffer und ihrer Gäste. Uwe-Peter Schön aus Kattenturm zum Beispiel. „Mich stimmt das jedesmal euphorisch“, sagte der bekennende Anhänger bremischer Traditionen. „Ich finde es schön, dass die Stadt so etwas pflegt.“

Die Schaffermahlzeit sei zwar gewissermaßen „ein alter Zopf“, aber keiner, den man abschneiden müsste. Nahtlose Übereinstimmung insofern mit Ute Twachtmann. Auch sie interessiert „alles, was mit Seefahrt zu tun hat“. Die Neustädterin hat eine besondere Beziehung zu der Traditionsveranstaltung, denn ihr Vater war in den 1950er Jahren Kapitänsschaffer. „Die Nähe zur Schaffermahlzeit ist mir also schon ein wenig in die Wiege gelegt worden“, sagte sie.

Aushängeschild für Bremen

Inge Borchers aus Ganderkesee wollte „den Herrn Dobrindt“ gern mal aus der Nähe sehen. Den kenne man ja aus dem Fernsehen, klar, aber „so aus der Nähe“ sei das halt doch was anderes. Die Ganderkeseerin war schon zum vierten Mal als Zaungast dabei. Und übrigens ganz damit einverstanden, dass die Schaffermahlzeit nahezu ausschließlich eine reine Männerrunde ist. Das sei nun einmal eine Tradition. „Vor drei Jahren habe ich mich hier mal mit ein paar Frauen angelegt, die dagegen demonstrierten“, gab Inge Borchers zu Protokoll.

Gut, dass sie diesmal nicht auf Helmfried Meyer aus Bremen-Nord traf. Der stand ebenfalls als Zuschauer auf dem Marktplatz, fand die Darbietung bremischer Traditionen aber nicht besonders erhebend. „Da feiern sich ein paar Pfeffersäcke und klopfen sich auf die Schulter“, meinte Meyer. Auf die „Selbstbeweihräucherung dieser Frackträger“ könne er gern verzichten. Mit dieser Ansicht war Meyer auf dem Marktplatz allerdings deutlich in der Minderheit. Für die meisten Zaungäste stand fest: Die Schaffermahlzeit ist ein Aushängeschild für Bremen.