Die Zahl der Energiesperren ist in diesem Jahr gesunken. (dpa)

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die SWB weniger Bremern Strom, Wasser oder Gas abgestellt als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Zahl der so genannten Energiesperren ist damit zum ersten Mal seit Jahren wieder gesunken und zwar um 7,4 Prozent. "Der Rückgang ist insbesondere seit diesem Sommer vielversprechend", sagt Iris Klauck von der SWB. Sie führt diesen Rückgang auf die Kampagne "Zappenduster" zurück, die der Runde Tisch Energiesperren vor einem Jahr offiziell verkündete. Sie soll Kunden, die nicht gezahlt haben, Hilfsangebote machen, um zu verhindern, dass der Strom abgestellt wird.

Seit zwei Jahren arbeiten die Mitglieder des Runden Tisches Energiesperren daran, dass weniger Bremern der Strom abgestellt wird. Die Zahlen stiegen trotzdem weiter an. Nun scheint sich das zu ändern: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sperrten Techniker der SWB 5915 Mal Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse in Privathaushalten und von Kleinunternehmern. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 taten sie das 6386 Mal.