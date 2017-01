Nicht alle Kinder mit Beeinträchtigung können in Regelklassen integriert werden. (dpa)

Meistens wird spätestens in der Kita klar, wenn die Entwicklung bei einem Kind anders läuft als bei den meisten. Ein Kind, das schlecht sieht, das nicht laufen kann oder langsamer lernt. Seit Bremen ab dem Jahr 2009 flächendeckend an allen Schulen die Inklusion eingeführt hat, gehen die meisten Kinder mit einer Behinderung oder Lernbeeinträchtigung zu einer normalen Schule.

Doch für bestimmte Arten von Beeinträchtigungen gibt es weiterhin Spezialschulen, die Förderzentren. Sie sind im Bremer Schulgesetz verankert. An diesen Schulen arbeiten mehr spezialisierte Lehrkräfte als an den Regelschulen, dort wird anders gefördert und mehr in Kleingruppen gearbeitet. In Bremen gibt es derzeit fünf staatliche Förderzentren und ein privates.

Drei dieser Schulen sind auf bestimmte Arten körperlicher Beeinträchtigungen spezialisiert: Die Georg-Droste-Schule auf Kinder mit Problemen beim Sehen, die Schule an der Marcusallee für Kinder mit Problemen beim Hören und die Paul-Goldschmidt-Schule für Kinder mit Motorik-Problemen. Diese Spezialschulen werden nicht nur von Kindern aus dem gesamten Stadtgebiet besucht, zum Teil kommen auch Kinder aus Niedersachsen dorthin. „Es kommen zum Beispiel auch Kinder aus Bremerhaven an die Georg-Droste-Schule, dann kommt der Fahrdienst um halb sechs und holt die Kinder ab. Oft ist es der Wunsch der Eltern, dass ihr Kind auf diese Schule geht“, sagt Andrea Spude vom Zentralen Elternbeirat (ZEB).

Existenz der Fritz-Gansberg-Schule ist befristet

Auch die Fritz-Gansberg-Schule ist ein Förderzentrum. Dort lernen verhaltensauffällige Kinder mit Problemen im sozial-emotionalen Bereich, mit deren Verhalten man schwer in einer normalen Klasse an einer Regelschule umgehen kann. Noch ist nicht entschieden, ob es die Fritz-Gansberg-Schule dauerhaft weiter geben soll: Ihre Existenz ist zunächst per Gesetz bis Sommer 2018 befristet.

Möglicherweise wird sie danach aufgelöst. Die private Tobias-Schule in Oberneuland ist ein staatlich anerkanntes Förderzentrum, das sich an der Waldorf-Pädagogik orientiert und Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen aufnimmt. Ein Förderzentrum ist auch die Krankenhausschule. Dort wird der Unterricht für Kinder organisiert, die nicht in eine Schule kommen können und deshalb zu Hause oder in einer Klinik unterrichtet werden.

Vor dem Jahr 2009 gab es noch viel mehr Förderzentren in Bremen, die meisten davon für Kinder mit Beeinträchtigungen beim Lernen, bei Sprache und Verhalten (LSV). Diese Zentren wurden nach und nach aufgelöst. Einige der ehemaligen Förderzentren wurden in Regelschulen umgewandelt, die jetzt nicht nur Inklusionskinder, sondern alle Kinder aufnehmen.

Drei Förderzentren für Lernen, Sprache und Verhalten

Derzeit gibt es der Bildungsbehörde zufolge noch drei Förderzentren für Lernen, Sprache und Verhalten, die aber keinen neuen Schüler mehr aufnehmen und im Sommer ganz aufgelöst werden sollen. Kinder mit Beeinträchtigungen im Bereich LSV gehen jetzt meistens an normale Schulen.

„Die Grundschulen haben schon eine lange Tradition in der Inklusion und Integration, weil sie schon lange sehr unterschiedliche Kinder aufgenommen und gemeinsam unterrichtet haben“, sagt Andrea Spude. Vor Einführung der Inklusion setzte in Bremen nach der Grundschulzeit eine stärkere Trennung ein: Dann gingen Kinder mit und ohne Behinderung meistens nicht mehr auf dieselbe Schule.

Für Eltern von Inklusionskindern gibt es eingeschränkte Wahlmöglichkeiten, an welche Grundschule ihr Kind gehen soll. „Wenn ein Kind Beeinträchtigungen im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung hat, kann man es nicht einfach an jede beliebige benachbarte Grundschule schicken, weil nicht jede Schule darauf eingerichtet ist“, sagt Spude. Doch an immer mehr Grundschulen gibt es inzwischen sogenannte Wahrnehmungs- und Entwicklungsklassen. In diesen W-und-E-Klassen sollen jeweils 17 Regelschüler und fünf Förderkinder zusammen lernen. Zum kommenden Schuljahr im Herbst sollen der Bildungsbehörde zufolge 23 von 75 Grundschulen im Bremer Stadtgebiet eine oder mehrere W-und-E-Klassen haben.

Förderschulen erfüllen wichtige Funktion

Nicht alle Kinder mit einer Sehbehinderung oder mit Problemen beim Hören oder der Motorik gehen auf eine Förderschule. „Es gibt zum Beispiel auch sehbehinderte Kinder, die mit speziellen Hilfen auf eine Regelschule gehen“, sagt Spude (siehe Interview). Außerdem haben einige Kinder mit körperlichen und seelischen Behinderungen ein Recht auf eine persönliche Assistenzkraft, die sie in die Schule begleitet und dort unterstützt.

Auch die Förderschulen erfüllen eine wichtige Funktion: „Einige Eltern von Inklusionskindern ziehen die Förderzentren vor, sie wünschen sich einen geschützten Raum, wo ihr Kind nicht so stark von anderen gehänselt wird und wo sichergestellt wird, dass ihr Kind auch mitkommt.“ Andrea Spude stellt auch klar: „Im Grundsatz gilt aber bei Kindern mit Handicap, dass die Behörde über die Förderart entscheidet.“

Andrea Herrmann, Referentin für Inklusion bei der Bildungsbehörde, erklärt das Verfahren: „Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung melden ihr Kind vor der Einschulung ganz normal bei der benachbarten Grundschule an.“ Dort gibt es eine schulärztliche Untersuchung, bei der ein Verdacht formuliert wird, dass ein Kind eine Beeinträchtigung hat. „Der Schularzt oder die Eltern stellen dann einen Antrag, damit der sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt wird.“

Elternwille spielt eine Rolle

Daraufhin untersucht ein Sonderpädagoge von einem der Förderzentren oder von einer normalen Schule das Kind, erklärt Andrea Herrmann – eine Fachkraft, die auf diese Art von Beeinträchtigung spezialisiert ist. Die Untersuchung findet in der Kita oder zu Hause bei der Familie statt. „Der Sonderpädagoge schreibt ein Gutachten mit einer Diagnose und macht einen Vorschlag, welche Schule das Kind besuchen sollte“, sagt Andrea Herrmann. Danach berate sich die Behörde mit dieser Schule und prüfe freie Plätze. Die Eltern erhalten dann einen Bescheid mit der Diagnose und der von der Behörde empfohlenen Schule.

Dennoch ist der Elternwille nicht unwichtig: Eltern können ihre Wünsche mitteilen und Widerspruch einlegen, sagt Andrea Herrmann. Zwar gibt es in Bremen zum Beispiel nicht mehrere Spezialschulen für sehbehinderte Kinder, zwischen denen Eltern wählen könnten. Aber Eltern von Kindern mit leichterer Sehbehinderung können sich wünschen, dass ihr Kind auf die spezialisierte Förderschule geht, obwohl es nicht dorthin müsste. Oder sie können sich umgekehrt wünschen, dass ihr Kind, für das die Behörde die Förderschule empfiehlt, dennoch eine Regelschule besucht.