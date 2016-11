Im Oberharz hat der Schnee schon ordentlich seine Spuren hinterlassen. (dpa)

Der Deutsche Wetterdienst warnt für weite Teile Bremens und Niedersachsens vor Schnee, Frost und Glätte. In der Nacht zum Dienstag fielen in Hannover und nördlicheren Teilen des Landes die ersten Schneeflocken. Auch am Dienstagmorgen waren in Bremen Flocken über der Hansestadt zu sehen.

Vor allem beim Aufklaren soll laut Wetterdienst leichter Frost um minus 1 Grad auftreten. Die Wetterwarnung wurde von Montag, 7. November, 21 Uhr und Dienstag, 8. November, 10 Uhr herausgegeben. Hier gibt es weitere Informationen zur Warnung vor Frost in Bremen.

Nach Angaben der Polizei in Hannover kam es auf der Autobahn 2 zwischen Hannover und Dortmund zu Staus wegen der Glätte. Die Ursache dafür seien Lastwagen, die wegen der Wetterbedingungen an Steigungen nicht vorankämen. Eine erhöhte Zahl an Unfällen habe es bislang aber nicht gegeben. (wk/dpa)