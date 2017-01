Im Fach Politikwissenschaften kommen im Schnitt 80 Studierende auf einen Professort. Hier laufen die angehenden Politikwissenschaftler Philipp Harbecker, Antonio Stefaniak, Fabius Zamann, Niklas Pawelzik und George Bartels über den Uni-Boulevard. (Christina Kuhaupt)

An der Uni kommen mindestens 60 Studierende auf einen Professor, an der Hochschule für Künste im Schnitt 14, an der privaten Jacobs University 16. Die Betreuungsrelation an Bremer Hochschulen fällt sehr unterschiedlich aus.

Je nach Studiengang geht es sogar noch stärker auseinander: Im Fach Kulturwissenschaft kommen an der Bremer Universität 115 Studierende auf eine Professur, im Uni-Fach Physik sind es nur 30. Während in Betriebswirtschaftslehre manchmal 1000 Studierende in einer großen Vorlesung sitzen, gibt es im Fach Produktionstechnik auch Seminare mit nur drei Teilnehmern.

Hervorragende Betreuungsrelation an der Uni Bremen

Fast nirgendwo in der Republik sei die Betreuungsrelation an Universitäten so gut wie in Bremen – das teilte zuletzt der Hochschulverband mit, der ein sogenanntes Uni-Barometer erstellt hat. Ein besseres Betreuungsverhältnis als Bremen mit 1:47,4 habe nur noch Thüringen mit 1:47,2, meldete auch die Nachrichtenagentur DPA.

Allerdings: Diese Nachricht beruht auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die für das Land Bremen nicht nur die Universität, sondern auch die private Jacobs University (JU) und die Hochschule für Künste (HfK) einbeziehen. Kunsthochschulen würden im Uni-Barometer mit berücksichtigt, weil sie auch im Hochschulverband organisiert seien, sagt Matthias Jarauch vom Hochschulverband.

„Die Rechnung des Hochschulverbands zeigt ein verzerrtes Bild“, sagt Petra Schierholz, Leiterin des Uni-Referats für Hochschulentwicklung und Kapazitätsplanung. Nur für die Universität Bremen legt das Bundesamt für Statistik eine Betreuungsrelation von 1:60 zugrunde. Doch selbst diese Zahl bilde nicht den realen Alltag an der Uni ab, sagt Schierholz.

Uni-Barometer zeigt verzerrtes Bild

Denn es müsse berücksichtigt werden, dass es an der Bremer Uni besonders viele Kooperationsprofessuren gebe. Das bedeutet, dass externe Forschungsinstitute und die Uni sich Professorenstellen teilen. Kooperationsprofessoren sind Schierholz zufolge teilweise nur zu zwei Semesterwochenstunden Lehre an der Uni verpflichtet.

Solche geteilten Professuren würden aber beim Statistischen Bundesamt als ganze Stellen gezählt. „Die Universität Bremen hat allein 20 Kooperationsprofessuren mit dem Alfred-Wegener-Institut“, betont Schierholz. Ziehe man Bremens Kooperationsstellen anteilig ab, dann gebe es an der Bremer Uni nicht 317, sondern nur 290 Professorenstellen.

Für Bremen als kleines Bundesland, in dem es auf engem Raum eine staatliche Universität, aber auch eine Privatuni sowie eine Kunsthochschule mit Uni-Rang gibt, fällt die Rechnung des Hochschulverbandes also besonders positiv aus. Andere Bundesländer wie zum Beispiel Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen haben mehrere große öffentliche Universitäten als Bremen, an denen die Betreuungsrelation normalerweise schlechter ist als an Privatunis oder Kunsthochschulen.

Verwunderung über Bremens Spitzenplatz

Über Bremens Spitzenplatz im Uni-Barometer des Hochschulverbands hat sich auch Politik-Student George Bartels gewundert: „Das klang schon unglaubwürdig, denn bei uns gibt es auch mal 60, 70 oder 80 Leute in einem Seminar.“

Bei beliebten Veranstaltungen wie zum Beispiel bei einem Seminar zur Flüchtlingspolitik kommen zum Teil 100 Leute, erzählt Bartels Studienkollege Antonio Stefaniak. Politik-Studenten berichten, dass es in manchen Fällen schon zwei Monate gedauert habe, bis sie von ihrem Professor eine Antwort auf ihre Email bekamen. Die Betreuungsrelation im Fach Politik liegt in Bremen bei 1:80.

Tatsächlich ist auch die Betreuungsrelation für die Uni nur ein grobes arithmetisches Mittel. Denn je nach Studiengang unterscheidet sich die Betreuung stark. Physikstudenten gehören zu den am Besten Betreuten an der Bremer Universität: In diesem Fach gibt es Petra Schierholz zufolge eine Relation von 1:25.

Die schlechtesten Betreuungsrelationen

Ähnlich gut sieht es bei den Geowissenschaften mit 1:30 aus. Deutlich schlechter ist die Lage zum Beispiel im Fach Informatik mit einer Betreuungsrelation von 1:92. Zu den Studiengängen mit der schlechtesten Betreuungsrelation an der Uni gehört das Fach Kulturwissenschaft mit einem Verhältnis von 1:115.

Als klassisches Massenfach gilt unter Studierenden die Betriebswirtschaftslehre (BWL). „Da kommen auch schon mal 1000 Leute zu einer Vorlesung, so war es zum Beispiel neulich bei einer Vorlesung zum Rechnungswesen“, erzählen zwei Studenten des Fachs Wirtschaftsingenieurwesen, sie teilen sich die Wirtschafts-Lehrveranstaltungen mit den BWL-Studenten.

1000 Leute passen nicht in einen Raum – oft werden so große Vorlesungen geteilt, in einem zweiten Raum gibt es dann eine Videoübertragung aus dem ersten Raum. „Wenn man einen Platz bekommt, geht es, aber es ist schon nervig“, sagt einer der angehenden Wirtschaftsingenieure.

Im Fach BWL muss man sich durchbeißen

„Besonders motivierte Leute kommen zum Teil schon eine halbe Stunde früher, um einen Platz zu ergattern.“ Es gehe eben in einem Fach wie BWL auch darum, „sich durchzubeißen“: Bei Prüfungen werde zum Teil stark gesiebt. Das System ist nicht darauf angelegt, dass alle Studierenden bleiben – im Gegenteil.

Sehr gut ist die Betreuung in manchen spezialisierten Fächern, zum Beispiel im Master für Technomathematik: „In Seminaren kommen oft fünf Leute auf einen Professor, es ist schon ein sehr persönlicher Umgang, die Schwelle zum Duzen ist fast überschritten“, erzählt Student Nicolas Jathe.

„Bei uns gibt es auch mehr Mittel als zum Beispiel in den Geisteswissenschaften, zum Beispiel durch viele Kooperationen mit Unternehmen.“ Auch Studierende im Fach Produktionstechnik fühlen sich gut betreut: „Oft sind wir 20 Leute im Seminar, aber ich hatte auch schon Seminare, da waren wir zu dritt“, sagt Studentin Julia Claussen.

„Das fand ich super, weil wir dann wirklich individuell auf Fragen eingehen konnten.“ In einigen Fächern – zum Beispiel in der Soziologie – werden große Vorlesungen mit 150 Menschen ergänzt durch Tutorien mit 30 Teilnehmern.