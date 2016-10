Für viele Eltern ist die Schulwahl nach der vierten Klasse ein heikles Thema. (dpa)

Jeder will eine gute Schule für sein Kind. Eine Schule mit kompetenten Lehrern, hellen Räumen und einem angenehmen Lernklima. Eine Schule, die in der Nähe ist. Doch welche Schule ist die richtige? Erst im Januar sollen Eltern angeben, wohin ihr Kind nach der Grundschule gehen soll. Dann können sie drei Wünsche nennen.

Doch schon jetzt beschäftigen sich Bremer Mütter und Väter mit dem Thema. Zum Beispiel Tobias Wantzen. Der 43-Jährige ist Vater zweier Töchter. Die jüngere, Mieke, schließt im kommenden Jahr die Grundschule ab.

Schon jetzt trägt Tobias Wantzen Informationen zusammen, wann Schulen Tage der offenen Tür anbieten. Und er erkundigt sich danach, wie stark welche Schule zuletzt angewählt wurde. „Auch die Kinder in der Klasse meiner Tochter fangen jetzt an zu fragen, wer auf welche Schule gehen will.“

Die Frage nach dem besten Schulsystem

Jedes Jahr wieder beginnt an Bremer Küchentischen das Knobeln. Und es ist immer wieder auch eine Frage nach dem besten Schulsystem: Die einen verfechten die Oberschule mit ihrer gemischten Schülerschaft, verschiedenen Abschlüssen und 13 Jahren bis zum Abitur. Die anderen wünschen sich mehr Gymnasien, auf denen sich die Kinder in nur zwölf Jahren aufs Abi vorbereiten.

Einen Ansturm gab es zuletzt auf die wenigen Gymnasien der Stadt, aber auch auf die großen ehemaligen Gesamtschulen, die nun Oberschulen sind. Beliebt sind aber auch bestimmte mittelgroße Oberschulen wie die Schule am Leibnizplatz in der Neustadt oder die Schule am Barkhof in Schwachhausen.

Wunsch nach Empfehlung über Regelstandard

Letztere ist auch die Wunschschule von Familie Wantzen: „Da geht die große Tochter hin, die Kleine kennt die Schule schon, und sie liegt direkt bei uns um die Ecke“, sagt Tobias Wantzen. Infrage kommt für den Vater auch die Oberschule an der Schaumburger Straße.

Er hat aber auch seine Befürchtungen: „Ja, die allermeisten bekommen ihre Erstwahl, trotzdem ist das Losverfahren ein reines Glücksspiel, und das Horrorszenario ist natürlich, dass man an allen drei Wunsch-Schulen keinen Platz bekommt – und dann muss das Kind zu einer Schule, die sehr weit weg ist.“

Einige Eltern würden deshalb darauf hoffen und dringen, dass ihr Kind in der Grundschule gute Leistungen und eine sogenannte „Empfehlung über Regelstandard“ (die frühere Gymnasialempfehlung) erhält, sagt Wantzen – weil es dann etwas höhere Chancen gebe, auf die Wunsch-Schule zu kommen.

Kinder mit Empfehlung haben bessere Chancen

In der Tat ist es der Bildungsbehörde zufolge so, dass Kinder mit dieser Empfehlung zweimal am Losverfahren teilnehmen und dadurch etwas bessere Aussichten haben, dort zu landen, wo sie hin wollen.

Walli Müller von der Bremer Elterninitiative für eine faire Schulwahl geht davon aus, dass der Ansturm auf die Gymnasien künftig noch stärker werden wird. Sie kann sich ein weiteres Gymnasium in Bremen gut vorstellen. Müller: „Warum sollte es nicht auch ein Gymnasium in der Neustadt oder in Walle geben?“

„Wir können besonders beliebte Schulen nicht endlos ausbauen“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, „und wir können auch die Elternwünsche nicht vorhersehen.“ Zur Frage, ob es zusätzliche Gymnasien in Bremen geben könnte, verweist Kemp darauf, dass derzeit eine Expertengruppe das Bremer Schulsystem evaluieren soll. Erst danach könne man Aussagen dazu treffen.

Das eigene Kind soll im Mittelpunkt stehen

Pierre Hansen vom Zentralen Elternbeirat stellt klar: „Das Wichtigste bei der Schulwahl ist, wirklich das Kind in den Mittelpunkt zu stellen.“ Bei vielen Eltern spielten doch letztlich die eigenen Erwartungen eine große Rolle. Viele Eltern würden sich die Schulen nicht vor Ort ansehen und nicht genau genug hinschauen, welches System wirklich zu ihrem Kind passe, sagt er.

„Für ein sehr aktives Kind mit vielen Hobbys ist vielleicht das Gymnasium nicht der ideale Ort, weil dort derselbe Stoff bis zum Abi in nur zwölf Jahren vermittelt werden muss – daneben bleibt dann natürlich weniger Freizeit.“ Auch für Kinder, die vielleicht im sozialen Bereich noch etwas Nachholbedarf hätten, könne es auf einer Oberschule mehr Zeit und mehr Optionen für einen Abschluss geben.

Hansen thematisiert aber auch, dass unter den Oberschulen durchaus Unterschiede vorhanden sind: „Die großen ehemaligen Gesamtschulen haben tendenziell etwas mehr Ressourcen – etwas mehr Sozialarbeiter, Pädagogen und Räume.“

Nicht alle bekommen ihren Wunsch-Platz

Zuletzt erhielten 96 Prozent der Kinder einen Platz an ihrer Wunsch-Schule, bei 87 Prozent wurde der Erstwunsch erfüllt. Dennoch traf es 154 Schülerinnen und Schüler, die an keiner ihrer Wunsch-Schulen einen Platz bekamen. Und die absolute Zahl der Pechvögel stieg gegenüber den Vorjahren leicht an.

Pierrre Hansen erklärt das damit, dass die Zahl der Schulplätze und Ressourcen in den vergangenen Jahren von 108 Prozent auf zuletzt etwa 102 Prozent reduziert worden sei. „Wenn man das System so knapp fährt, hat man das Problem, dass es mehr Verlierer gibt.“

Walli Müller von der Elterninitiative setzt sich nicht nur für mehr Gymnasien in der Stadt ein, sie fordert auch, dass an Bremer Oberschulen vergleichbare Standards geschaffen werden müssten. „Die Oberschule Barkhof gilt vielen als Muster-Oberschule – wir brauchen mehr Barkhof für alle“, stellt sie klar. Zudem sei mehr Personal in ärmeren Stadtteilen nötig: „Je schwieriger das Einzugsgebiet ist, desto mehr Personal muss es geben.“

Wünsche bei der Wahl deutlich zeigen

Elternvertreterin Müller rät Mütter und Vätern, nur Schulen anzugeben, die sie sich auch wirklich gut für ihr Kind vorstellen können. „Wenn das lediglich zwei Schulen sind, lässt man eben den dritten Wunsch frei – das heißt nicht, dass das Kind dann keinen Schulplatz bekommt, doch nur so zeigen Eltern gegenüber der Politik, was sie sich wünschen.“

