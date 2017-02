VirtuSphere — ein „Menschenhamsterrad“ für die Forschung an menschlichem Verhalten in der virtuellen Realität. (Michael Galian)

Die meisten Menschen versuchen, dem Hamsterrad zu entfliehen. Thorsten Kluß strampelt sich gern darin ab. Er steigt in diese überdimensionale Kugel hinein, die aus sechseckigen, transparenten Hartplastikfeldern besteht und ein wenig an ein Spinnennetz erinnert. Seine Beine setzen die Riesenkugel auf Rollen in Bewegung, sein halbes Gesicht ist unter einer ebenso überdimensionalen Brille versteckt, die Kluß in eine virtuelle Welt eintauchen lässt.

Kluß ist einer der Forscher einer 16-köpfigen Arbeitsgruppe, die an der Universität Bremen untersucht, wie das menschliche Gehirn funktioniert, und vor allem: wie es sich in seiner Umgebung zurechtfindet, wie es durch unbekannte Straßen und Gebäude navigiert und wie es sich diese Wege merkt. Kognitive Neuroinformatik nennt sich der Forschungsbereich an der Universität Bremen.

Die Arbeitsgruppe will Programme entwickeln, die alten und dementen Menschen helfen soll, länger eigenständig zu leben. Dafür marschiert Kluß in der Kugel, nur das von einem Beamer an die Wand geworfene Bild zeigt, was er durch die virtuelle Brille sieht: Einen Gang, der bald nach links abbiegt, gestreifte Tapete, Boden und Decke mit Holz vertäfelt. Kluß biegt ab, biegt noch einmal ab und steht wieder an der selben Stelle. Physikalisch unmöglich. Doch das Gehirn kann trotzdem damit umgehen.

Die Forscher wollen das nutzen. Er erklärt, dass die Demenzkranken eine Uhr mit ihrer Software tragen könnten, die ihnen hilft, sich zu orientieren. Die Forscher wollen das menschliche Gehirn imitieren, die Software lernt selbstständig, sie soll nicht stumpf links und rechts abbiegen wie ein Navi im Auto. Nein, sie soll sich Bezugspunkte aus dem Leben, aus der Erinnerung des Uhrenträgers merken und anwenden. Denn unser Gehirn steht ständig unter Beschuss, durch alle möglichen Sinneseindrücke. Aus diesen setzt sich das Hirn zusammen; wie wir unsere Welt wahrnehmen, das macht jeder ein wenig anders, so die Theorie von Kluß.

Dieses Prinzip wollen sie auf Assistenzsysteme übertragen. Seit mehr als fünf Jahren forschen sie schon mit dieser Kugel, die Virtusphere heißt. Eigentlich sollte es die Assistenzsystem schon geben, das hatte Kerstin Schill vor fünf Jahren gesagt. Schill leitet die Arbeitsgruppe Kognitive Neuroinformatik. Der Schritt hin zu einem frei verkäuflichen Produkt ist aber groß. Ein mittelständisches Unternehmen hatte sich zwar gefunden, um Prototypen zu entwickeln. Nur: Der Drittmittelgeldgeber habe das dann nicht bewilligt, erzählt Schill. Und ihre Aufgabe sei nicht die Vermarktung.

Roboter können kochen

Wohl auch deswegen wurde ein anderes Projekt, das die Arbeitsgruppe erforscht hat, bisher nicht umgesetzt: Ein System aus Ultraschall-Sensoren, eingelassen in Decke und Boden eines Badezimmers, erkennt, wenn ein Mensch stürzt und löst dann Alarm aus. Die Arberger Mühle, ein Heim für betreutes Wohnen, hat das getestet – erfolgreich, sagt Schill. Jetzt passiert damit aber gerade: nichts. Schills Team betreiben Grundlagenforschung, sie forschen nicht, um bestimmte Produkte zu entwickeln. „Trotzdem wäre es schön, wenn diese Dinge Anwendung finden“, sagt sie.

Es gibt bereits kluge, künstliche Systeme. Es gibt Staubsauger, die automatisch Flusen fressen und sogar hinterherwischen, es gibt Waschmaschinen, die man über das Smartphone anstellen kann. Bis aber ein Roboter im Alltag kochen kann, dauert es noch ein paar Jahre. Daran arbeiten, eine Straßenbahnhaltestelle von Kerstin Schill entfernt, Michael Beetz und sein Team im Institut für Künstliche Intelligenz. Während Pepper niedlich schaut, macht PR-2 die Arbeit. PR-2 könnte mit seinen Greifzangenarmen und Verkabelungen auch bei Opel am Fließband stehen. Aber: Er kann kochen, einen Deckel auf einen Topf setzen, Pfannenwender halten und damit Soße auf Pizza streichen – unter bestimmten Bedingungen. Ändert sich eine Variable, zum Beispiel die Größe des Kochtopfes, haben Roboter Probleme.

Dass sie das bald können sollen, daran arbeitet Beetz‘ Team. Das sei für den demografischen Wandel eine wichtige soziale Komponente, sagt Beetz‘ Mitarbeiterin Veit. Der Umgang mit Alten nehme mit einer älter werdenden Gesellschaft mehr Raum ein. Gleichzeitig vereinsamen einige Alte – und manche würden lieber Roboter fragen als Angehörige um Hilfe bitten. Sie können nützlich sein, um Versorgungslücken zu schließen. Nicht nur alte Menschen können von der Forschung profitieren, die an der Uni Bremen stattfindet. Sowohl Schills als auch Beetz‘ Team entwickelt Open-Source-Programme, für alle verfügbar. Die Universität Bremen hat sich zwar der Zivilklausel verschrieben, aber die Arbeitsgruppen stellen ihre Ergebnisse regelmäßig auf Konferenzen vor. Das nützt auch dem Militär. Heute schon töten Drohnen, die von Menschen an Schreibtischen gesteuert werden, andere Menschen. Viel könne man nicht dagegen tun, sagt Sabine Veit. „Die Programme werden so oder so entwickelt.“ Entweder mache man mit oder nicht. Kerstin Schill dagegen lässt das nicht gelten. „Jeder muss für sich eine Grenze setzen“, sagt sie.