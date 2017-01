Jedes dritte Kind in Bremen wächst in Armut auf. Um das zu ändern, wurden bereits 2014 in einem Ausschuss mehr als 130 konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. (Christian Kosak)

Jeder vierte Mensch in Bremen gilt als arm, jedes dritte Kind wächst in Armut auf. „Dieser Zustand ist untragbar“, empörte sich Nelson Janßen (Linke). Diesmal stimmten sogar CDU und Linke gemeinsam für einen Antrag der Linksfraktion. Die CDU hatte außerdem einen eigenen Antrag eingebracht. „Es kommt mir so vor, als ob wir hier im Parlament zwei- bis dreimal im Jahr über Armut diskutieren, dann gibt es eine kalte Dusche von der Opposition, und alle Angesprochenen ducken sich gekonnt weg“, kritisierte Sigrid Grönert (CDU).

Die Oppositionsparteien erinnerten daran, dass Bremen bereits 2014 eigens einen ressort- und parteiübergreifenden Armutsausschuss eingesetzt hat. In diesem Ausschuss saßen über ein Jahr lang Politiker verschiedener Parteien zusammen, um gemeinsam mit Experten und Praktikern aus den Stadtteilen zu überlegen, was sich konkret gegen Armut tun lässt. Damals wurden insgesamt 131 Maßnahmen gegen Armut erarbeitet, auf 88 davon konnten sich die Parteien einigen.

Bremen habe so gut wie gar keine dieser 88 Maßnahmen bislang voll umgesetzt, sagte Janßen. Ein Beispiel: Die Umwandlung von Schulen zu Ganztagsschulen gilt als wichtiges Werkzeug, um Kinder früh zu fördern und Eltern die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Der Ganztagsausbau finde zwar statt, so Janßen.

„Aber wenn Bremen in dem Tempo weitermacht, werden wir damit erst 2050 fertig sein.“ Der Linken-Abgeordnete betonte, als Erstes müssten der Kita-Ausbau und mehr Doppelbesetzungen in den Klassen forciert werden. Das sind kostspielige Großprojekte, die die Linke durch Aufnahme neuer Schulden finanzieren würde.

Mehr Familienzentren

Konkret fordert sie, Bremen solle per Gesetz für Kinder unter drei Jahren einen Mindestanspruch von sechs Stunden Betreuung einführen. Zudem sollten mehr Kindertagesstätten zu Familienzentren ausgebaut werden. Der Gedanke dahinter: Wenn durch die Kitas Kontakt zu Eltern entsteht, könnte es auch für die Eltern vor Ort Sprach- und Alphabetisierungskurse geben.

Das Kind geht in die Kita, die Mutter oder der Vater lernt währenddessen nebenan Deutsch oder macht eine Fortbildung. Dafür gibt es bereits Modellprojekte in Bremen. Klar ist: Seit 2014 hat sich die Lage in Bremen nicht wirklich gebessert.

Zuletzt waren laut dem Nationalen Bildungsbericht 44 Prozent aller Kinder in Bremen von mindestens einer sogenannten Risikolage betroffen. Das heißt konkret: Bei fast jedem zweiten Kind in Bremen sind die Eltern entweder arbeitslos oder von Armut betroffen, oder die Eltern haben einen niedrigen Bildungsstand. Dieser Wert ist deutlich höher als in Hamburg (30 Prozent) und auch höher als in Berlin (42 Prozent).

Abgeordnete der Regierungsfraktionen nicht zufrieden

Obwohl sich die Fraktionen auf 88 Maßnahmen gegen Armut einigen konnten, gehen die Ansätze der Parteien bei der Armutsbekämpfung erkennbar auseinander. Die CDU fordert, dass die Maßnahmen sofort umgesetzt werden sollten, die nur wenig Geld kosten. Außerdem dringen die Christdemokraten darauf, dass der Senat einen Zeitplan für die Umsetzung aufstellt, der festlegt, wer für welche Maßnahme zuständig ist.

Die Linke sieht es im Unterschied zur CDU als unumgänglich an, dass der Senat deutlich mehr Geld in die Armutsbekämpfung steckt. Auch Abgeordnete der Regierungsfraktionen sind nicht damit zufrieden, was Bremen bisher bei der Armutsbekämpfung erreicht hat.

Grüne und Sozialdemokraten sind sich aber darin einig, dass auf den Prüfstand gehört, ob die sozialen Projekte in Bremen, in die Fördergelder fließen, auch tatsächlich Wirkung erzielen. Die Forderung, genauer zu prüfen, ob Gelder an die richtige Stelle gelangen, hatte Klaus Möhle (SPD) im Dezember geäußert. Er will keine Mittel für soziale Projekte kürzen, sondern sie bei Bedarf dahin umlenken, wo sie mehr Wirkung haben.

Jugendamt nimmt immer mehr Kinder aus Familien

Für seinen Vorstoß bekam er nun Unterstützung von Matthias Güldner (Grüne). Güldner verwies zudem darauf, dass Rot-Grün zuletzt unbequeme Entscheidungen für mehr soziale Gerechtigkeit gefällt habe – durchaus gegen Widerstände aus wohlhabenderen Schichten und Stadtteilen. Als Beispiele nannte er, dass zuletzt alle Mittel für den Ganztagsausbau auf Schulen in benachteiligten Stadtteilen konzentriert worden waren.

Dies hatte zum Teil für Unmut in bürgerlichen Stadtteilen gesorgt, wo berufstätige Eltern auf mehr Nachmittagsbetreuung dringen. Zudem habe Rot-Grün ärmere Eltern von Kita-Gebühren befreit und reichere Eltern stärker finanziell belastet, betonte der Grüne.

Die CDU kritisierte, dass Güldner die Gebührenbefreiung einkommensschwacher Eltern als eigenen Ansatz zur Armutsbekämpfung präsentierte: Schließlich wurde Bremen zu dieser Gebührenbefreiung durch ein Gerichtsurteil verpflichtet, daran erinnerte Christdemokratin Sigrid Grönert.

Klaus Möhle wies besonders darauf hin, dass das Jugendamt in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder aus Familien genommen habe, in denen es zum Beispiel Probleme mit Gewalt oder Drogensucht gab. „Es sind in Bremen im vergangenen Jahr 600 Kinder in Obhut genommen worden, mich schockiert diese Zahl, das ist ein Riesenproblem in der Stadt.“ Es müsse mehr Geld in die Familienhilfe umgelenkt werden, um frühzeitig Eltern zu unterstützen, damit nicht der Staat, sondern die Eltern die Verantwortung für ihre Kinder wahrnehmen könnten.