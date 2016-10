Carsten Bauer ist Leiter der Justizvollzugsanstalt Bremen. Für ihn ist der Umgang mit suizidgefährdeten Häftlingen ein schmaler Grat, bei dem immer auch die Würde des Menschen im Fokus stehen sollte. (Joerg Volland)

Die ersten Stunden und Tage, in denen ein Häftling neu im Gefängnis ist, sind für ihn am gefährlichsten. Dann ist die Suizidgefahr besonders hoch. Das bestätigen nicht nur Statistiken, das sagt auch Carsten Bauer, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Bremen (JVA) in Oslebshausen. Nachdem es der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr am Mittwochabend geschafft hat, sich unbemerkt in seiner Zelle in der Leipziger Justizvollzugsanstalt zu erhängen, wird auch im Bremer Gefängnis darüber diskutiert, wie der Vorfall passieren konnte. „Wir versuchen, uns ständig zu überprüfen, aber natürlich schaut man nach so einem Ereignis noch einmal genau auf die eigenen Abläufe“, sagt Bauer.

Anders als in Sachsen, wo es verboten ist, dass Häftlinge in Untersuchungshaft mithilfe einer Kamera überwacht werden, ist Videoüberwachung in Bremen in gewissen Fällen erlaubt, so Bauer. Jeder neue Insasse, der in der JVA Bremen aufgenommen wird, wird vor Haftantritt ärztlich untersucht. Dabei findet ein sogenanntes Suizid-Screening statt. Wenn Ärzten und Mitarbeitern dabei etwas verdächtig vorkommt, dann ziehen sie Psychologen hinzu.

Präventionsraum mit Videoüberwachung

Ist jemand wirklich suizidgefährdet, kann sich das ganz unterschiedlich bemerkbar machen, sagt Bauer. Ein höheres Risiko bestehe unter anderem bei Insassen, die Drogen konsumieren, die mit Sexual- und Gewaltstraftaten zu tun haben und die das erste Mal ins Gefängnis kommen. Oft würden sie in solchen Fällen niedergeschlagen wirken. „Dass Häftlinge als suizidgefährdet eingestuft werden, passiert regelmäßig“, sagt Bauer. Manchmal würden sie sich auch selbst melden, etwa wenn sie auf Entzug sind und selbst nicht wissen, wie sie darauf reagieren.

Im Fall des Terrorverdächtigen in Leipzig bemängeln Kritiker, dass Dschaber al-Bakr nicht ausreichend mit einem Dolmetscher gesprochen hätte. In Bremen habe man damit kaum Probleme. „Wir schaffen es eigentlich immer, einen Dolmetscher einzubeziehen, wenn es notwendig ist“, sagt Bauer. Davon gebe es ausreichend in der Stadt.

In der Bremer JVA gibt es drei verschiedene Vorgehensweisen, wenn bei einem Insassen Suizidgefahr besteht. Die harmloseste sei dabei die Option, zu einem anderen Häftling in die Zelle verlegt zu werden, der damit einverstanden ist. Zusätzlich gibt es einen sogenannten Suizid-Präventionsraum, der videoüberwacht wird, sodass man die Insassen besser im Blick hat, sagt Bauer. Mehrmals täglich müssen die Straftäter sich dann mit Ärzten und Psychologen auseinandersetzen, und auch ihre Ausstattung in dem Raum ist reduziert.

Suizidrate in Gefängnissen

Für besonders gefährdete Häftlinge gibt es einen speziellen Sicherheitsraum, so Bauer. Er sei komplett gefliest, es gebe nur eine, in den Boden eingelassene Toilette, und der Insasse werde mit Handschellen oder Gurten auf einem Bett fixiert. Tageslicht gebe es in dem Raum nicht. Der Häftling wird dort nicht nur mit der Videokamera, sondern auch von einem Mitarbeiter der JVA permanent überwacht. Eigentlich solle dort niemand länger als ein paar Stunden untergebracht werden. „Wenn man immer auf Nummer sicher gehen will, beeinträchtigt man die Menschen enorm“, sagt Bauer. „Auch in ihrer Würde.“

In den vergangenen fünf Jahren habe es in der Bremer JVA drei Todesfälle gegeben, die als Suizid eingestuft werden könnten. „Bei zwei von ihnen kann es auch ein Unfall gewesen sein, bei dem die Häftlinge einen Suizid nur vortäuschen wollten, um später aus dem Krankenhaus zu fliehen“, sagt Bauer. Diese Fälle hätten jedoch unter normalen Haftbedingungen und nicht in den Spezialräumen stattgefunden. Um zu vermeiden, dass so etwas passiert, habe jeder Insasse einen Mitarbeiter der JVA als Ansprechpartner zugewiesen bekommen, der bei Auffälligkeiten Alarm geben soll.

Was die Suizidrate in Gefängnissen angeht, ist Bremen laut Bauer gut aufgestellt. Für Untersuchungen wird die Anzahl der Gefangenen in Relation zu den Suizidfällen gesetzt. In Bremen lag die Quote im Zeitraum von 2004 bis 2014 bei 0,07 Prozent. „Der Bundesdurchschnitt liegt bei 0,09 Prozent“, sagt Bauer. In der Bremer Justizvollzugsanstalt sind derzeit etwa 600 Häftlinge untergebracht.