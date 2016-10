Talkrunde im Kukoon mit Axel Petermann (Mitte) und Peer Gahmert sowie Philipp Feldhusen. (Walter Gerbracht)

Ungewöhnliche Themen sind das Markenzeichen der Talkserie „Ausgerechnet ich“, die monatlich im Kukoon, Buntentorsteinweg 29, läuft. Bei den ersten Folgen ging es beispielsweise es um die Frage, wie jemand ohne Vorkenntnisse ein Flugzeug landen kann, was man unternimmt, wenn man von Zombies umzingelt ist oder aus Versehen eine Zeitmaschine gebaut hat. Jüngster Gast war der Kriminalist, Profiler und Bestsellerautor Axel Petermann, um aus seinem früheren Berufsalltag zu plaudern und den Besuchern zu erklären, wie sie am besten einen Mordfall aufklären könnten, wenn die Polizei gerade nicht zur Stelle wäre.

Das Publikum stellte sich auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend ein. Einige Gäste saßen zunächst mehrfach Probe, um die beste Sicht auf die Bühne zu finden. Andere suchten sich die gemütlichsten Sessel aus und trugen sie durch den Saal, um der kriminalistischen Befragung bequem lauschen zu können.

Unter der Beamer-Projektion eines auf den Boden gemalten Umrisses einer Leiche nahm der inzwischen pensionierte Kriminalbeamte Axel Petermann (64) auf einem Sofa Platz und berichtete den Moderatoren und Satirikern Philipp Feldhusen und Peer Gahmert, wie er 1970 den Wehrdienst umgehen wollte und deswegen als Ersatzdienst bei der Bereitschaftspolizei landete. Ein Jahr später stand für ihn fest, dass er an der Aufklärung von Todesfällen mitarbeiten wollte.

Um sich besser in die Täter hineinzudenken, spezialisierte er sich auf das heute so bezeichnete „Profiling“, also die Tätigkeit eines zertifizierten polizeilichen Fallanalytikers. „Muss man dafür immer einen Trenchcoat tragen?“, fragte Gahmert in Anlehnung an das Outfit der Kommissare bei zahlreichen Fernsehkrimis. „Ja!“, ulkte Petermann.

Tatsächlich ist die Arbeit aber kompliziert. Als einer der ersten Beamten, die an einem Tatort eintreffen, sei die Deutung der Spuren eine der wichtigsten Aufgaben. Der Kriminalist wollte stets möglichst viel über die Motive des Mörders wissen und wie genau es zur Tat kam. „Jeder könnte ein Mörder sein“, antwortete Petermann auf die Frage, ob es typische Merkmale von Verbrechern gebe. Die meisten Delikte seien nicht geplant, sondern aus einer Situation heraus verübt worden.

Insgesamt seien die Mordzahlen in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen – in einem Jahr wurden sogar lediglich zwei Morde in Bremen erfasst. „Hatten Sie dann trotzdem viel zu tun?“, wollte Feldhusen angesichts dieser geringen Zahl wissen. „Wir haben ja auch abschreckend gewirkt“, verteidigte Petermann seine Funktion. „Was ist konkret zu tun, wenn man selbst eine Leiche findet und keine Polizei kommt?“, wollte Gahmert wissen. „Muss ich immer ein Stück Kreide dabei haben, um die Position der Leiche aufzumalen?“ Zuerst solle man schauen, ob die Person wirklich tot sei oder noch gerettet werden könne, empfahl der Profiler. Ansonsten solle man natürlich nichts anfassen, da man Spuren hinterlassen könnte. Alles andere sei Aufgabe der Spurensicherung, die die Tatumstände umfassend dokumentiere.

Abwarten hilft manchmal

„Täter kommen ja oftmals zurück zum Tatort, heißt es. Kann ich mich dann nicht neben die Leiche legen und warten?“, wollte Feldhusen wissen. Doch die Chance, einen Fall durch Abwarten aufzuklären, schätzte Petermann, dessen Buch „Auf der Spur des Bösen“ 2010 mehr als 20 Wochen lang auf der Spiegel-Bestseller-Liste stand, als eher gering ein. Manche Täter stellten sich aber selbst – und das zuweilen viele Jahre nach dem Verbrechen. Enttäuscht darüber, dass er einige Fälle nicht lösen konnte, ist Petermann nicht. „Wir haben ja den Fahndungsdruck aufrechterhalten. Aber auf Eitelkeit lege ich keinen Wert“, erklärte der frühere Leiter der Bremer Mordkommission.

Auch bei der Suche nach Informationen über das Opfer würde der Kriminalist nicht nur – wie von Feldhusen laienhaft vermutet – auf Google und Facebook im Internet zurückgreifen, sondern vielmehr die polizeieigenen Recherchemöglichkeiten nutzen. Notfalls müsse man auch von Haus zu Haus laufen und „Klinken putzen“, so die Bezeichnung für eine aufwendige Befragung der Nachbarschaft rund um einen Tatort.

Bei einem Fall habe er sich sehr getäuscht. Der Verdächtige kam zwar nicht ins Gefängnis, blieb aber 20 Jahre lang im Fokus der Ermittlungen. „Man muss immer kritisch mit den Beweisen umgehen“, appellierte der heutige Pensionär an seine Nachfolger.

Philipp Feldhusen wollte noch wissen, ob denn ein Geständnis auch – wie in manchen Filmen zu sehen – „herausgeprügelt“ werde. „Das ist Fiktion. Es mag Beamte geben, die das machen. Aber wenn ein Geständnis unter Druck abgelegt wurde, ist es vor Gericht nicht verwertbar“, stellte der Fachmann klar, der gerade an einem neuen Buch arbeitet.

Wie sieht also der perfekte Mord aus?, wollte Gahmert schließlich noch wissen. Petermanns Antwort: Die Tat dürfe nicht nach einem Tötungsdelikt aussehen. Viele Verbrechen würden nicht erkannt, was unter anderem mit der zum Teil nicht ausreichenden Ausbildung der Ärzte zu tun habe, kritisierte Petermann.

Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem, die Drehbücher für „Tatort“-Folgen durchzusehen und bei fachlichen Fehlern Veränderungen vorzuschlagen. „Der Krimi soll lediglich unterhalten und kein Nachhilfeunterricht für Studenten der Kriminalistik sein. Die Kommissare beim Tatort gewinnen nach 90 Minuten immer – zum Glück! Bei anderen Formaten dauert das nur 45 Minuten“, sagte der Profiler.

Philipp Feldhusen hat am Ende der Veranstaltung ebenfalls Lust bekommen, Morde aufzuklären. „Doch alleine wird das wohl nichts“, so seine Erkenntnis des humorvollen und nicht immer ganz ernst gemeinten Abends.