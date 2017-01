„Eine Platte wird immer da sein, immer abspielbar“, sagt der Bremer Gunnar Christiansen, Chef des Plattenlabels Gunner Records. (Michael Galian)

Kartons bis unter die Decke. Pappkisten, die aufgetürmt im Lager stehen. Vinyl, Cover, Inlays, Schutzhüllen und Aufkleber werden hier gestapelt. Mittendrin: Gunnar Christiansen. Im Steintor-Viertel betreibt der Bremer ein kleines Plattenlabel, welches in Amerika fast bekannter ist als in Deutschland. Gitarrenlastiger Rock bestimmt den musikalischen Schwerpunkt. Immer auch auf Schallplatte.

Als vor etwa elf Jahren fast niemand mehr an die alte Schallplatte glaubte, gründete der Bremer Christiansen Gunner Records. Mittlerweile sind über sein Label mehr als 130 Veröffentlichungen auf den Markt gekommen, mindestens 60 bis 70 davon sind auf Vinyl erschienen. Der aus Bad Bramstedt stammende Musikliebhaber hatte anfangs gar nicht daran gedacht, selbst Platten zu veröffentlichen. Häufig war der studierte Diplom-Bauingenieur mit Punk- oder Rockbands auf Tour, stand am Merchandise-Stand, fuhr den Bus und packte mit an. Als er mit der Gruppe The World/Inferno Friendship Society in den USA unterwegs war, hörte er in New York ein Solokonzert von Erik Petersen, dem Sänger der Gruppe Mischief Brew. Nach dem Auftritt kam der Bremer mit dem Frontmann der Anarcho-Punk-Band aus Philadelphia ins Gespräch. Petersen wollte Platten in Europa veröffentlichen und gab Christiansen Probeaufnahmen mit, der nach Lösungen suchte. Ein Freund meinte nur: „Mach es doch selbst“. Das war 2006.

Nebenberuflich baute der 40-Jährige das Plattenlabel an der Weser auf. Er informierte sich über Presswerke, Mastering, Produktionen und Vertrieb. Mit der dritten Veröffentlichung kam der Erfolg: Christiansen hatte eine Demo-Version der damals unbekannten Band The Gaslight Anthem in die Hände bekommen.

„Die Songs waren der Knaller“, so Christiansen. Er stellte den Kontakt zu den Musikern her und veröffentlichte ihre erste LP mit dem Titel „Sink or Swim”. Wenig später folgte die EP „Senor and the Queen“. 2007 und 2008 veranstaltete Christiansen die Band aus New Brunswick selbst im Ex-Bremer Club Nook, Besucher kamen nur wenige. 2009 trat die Gruppe um Sänger Brian Fallon auf die großen Festivalbühnen und verkaufte immer mehr Platten. Über die Musiker lernte der Wahlbremer auch Frank Turner kennen und brachte dessen Platte „The First Three Years“ heraus.

Später nahmen die größeren Plattenfirmen „Side One Dummy“ oder „Mercury Records“ The Gaslight Anthem unter Vertrag. Der Versuch, komplett von dem Label zu leben, funktionierte nicht. „Mittlerweile läuft es sogar besser als damals“, so Christiansen. Erfolg hat er mit Bands wie Red City Radio, Arliss Nancy, John Allen oder Owls by Nature. Das Veröffentlichen von Musikalben ist Hobby geblieben. Tagsüber arbeitet Christiansen als selbstständiger Zimmermann, nachts als Plattenchef. In der Regel gibt Christiansen eine Erstpressung von 500 Schallplatten und 1000 CDs in Auftrag. Vinyl ist bei der Herstellung allerdings um gut Zweidrittel teurer als CDs, die meist als Promo-Material genutzt werden.

Es gibt sogar Bands, die ihre Werke nur auf Platte herausbringen, dazu gibt es einen Download-Link mit den MP3s. Die Alben bei Gunner Records gibt es häufig in limitierten Auflagen, mit extra Siebdruck-Covern und meist farbig. „Im Produktionsprozess werden Farbpallets hinzugegeben“, erklärt Christiansen. Blau, rot, grün, orange oder durchsichtig – es gibt bei Vinyl fast nichts, was es nicht gibt.

Auch die Formate sind unterschiedlich: Neben der normalen Größe (12 Inch) gibt es die mittlere, eher seltenere Größe mit 10 Inch oder die 7-inch-Singles, für die es über Gunner Records einen Single-Club gibt – einmal zahlen und vier unbekannte Singles übers Jahr zugeschickt bekommen. Produzieren lässt der Plattenmacher die Scheiben entweder über „Flight 13 Duplication“ bei „Celebrate Records“ in Stollberg oder im Presswerk MPO in Frankreich. Vor allem die viel längere Haltbarkeit als bei CDs machen seiner Meinung nach Schallplatten „absolut sammelwürdig“.