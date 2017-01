Der Roland und das Rathaus Bremen. Vor 70 Jahren wurde das Land Bremen gegründet. (Michael Rabba)

Die Spuren des Zweiten Weltkrieges waren in der Stadt allgegenwärtig, als sich am 30. Oktober 1946 die erste gewählte bremische Bürgerschaft konstituierte. Die Nationalsozialisten hatten Bremen gleich zu Beginn ihrer Herrschaft die Selbstständigkeit genommen.

Gedenktafel am Bürgerschaftsgebäude. (Michael Rabba)

Nun wurde in der Stadt Bremen die Basis für den demokratischen Neuanfang gelegt. Mit der Gründung des Landes Bremen kam dann 1947 Bremerhaven dazu, ergänzten Abgeordnete aus der Seestadt die Bürgerschaft.

Am Anfang eine Übereinkunft

Das Land Bremen verdankt seine Gründung einer Übereinkunft der amerikanischen und britischen Militärregierung. Bekanntgegeben in der "Proklamation No. 3" am 21. Januar 1947.

Sie trug die Unterschrift von Joseph T. McNarney, seines Zeichens Kommandierender General der amerikanischen Streitkräfte in Europa und US-Militärgouverneur für Deutschland.

"Hiermit wird das folgende, von nun an als Land bezeichnete und unter einer Landesregierung stehende Verwaltungsgebiet gebildet: Bremen", heißt es in der Prokamation - "bestehend aus der Stadt Bremen, dem Landgebiet Bremen und dem Stadtkreis Wesermünde, einschließlich Bremerhaven". Bremerhaven war 1939 in die Stadt Wesermünde eingegliedert worden. Am 7. Februar 1947 beschlossen die Stadtvertreter von Wesermünde, das Gebiet Wesermünde und Bremerhaven künftig nur Bremerhaven zu nennen. Zugleich wurden die Abgeordneten für die Bremische Bürgerschaft gewählt.

Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 wurde das Land Bremen dann zum Bundesland.

Gesine Schwan Ehrengast beim Neujahrsempfang

70 Jahre Land Bremen - dieser besondere Geburtstag prägt den Neujahrsempfang am Dienstag, 18. Januar, im Rathaus. Ehrengast ist die Politikwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, Gesine Schwan. Erwartet werden zudem mehrere hundert Persönlichkeiten aus "allen gesellschaftlichen Bereichen" wie die Senatskanzlei mitteilt. Vor dem Neujahrsempfang steht der Empfang für das Konsularische Korps auf dem Programm.