Um überleben zu können, muss Mensch essen und trinken. Was der Körper an Nahrung nicht verwerten kann, muss er allerdings auch wieder in die Umwelt abgeben, sonst wäre er nicht überlebensfähig, würde gleichsam platzen. Die gegenwärtige Aufregung über sogenannte Wildpinkler und das grüne Open-Air-Pissoir am Bahnhof erinnert an das späte 19. Jahrhundert, als die zunehmende Verhäuslichung der Notdurft zwar eine historisch großartige Erleichterung der Erleichterung ermöglichte, aber zugleich das Fehlen von öffentlichen Bedürfnisanstalten den Zeitgenossen zunehmend stank.

Vom stinkenden Dunst und von „im Sumpf versinkenden Städten“ war bereits im 18. Jahrhundert die naserümpfende bürgerliche Rede. Die weite Röcke tragenden Frauen der unteren Stände urinierten an den trubeligen Markttagen möglichst unauffällig im Stehen, und wenn sie nicht um die Verrichtung des großen Geschäfts herumkamen, suchten sie mit einer anderen Frau einen stillen Winkel auf. Die Männer wiederum urinierten mehr oder weniger unauffällig gegen Bäume und Mauern, in Rinnen oder Stadtgräben. Vor allem der beißende Geruch störte das Bürgertum zunehmend.

Viele öffentliche Toiletten sind nicht mehr in Funktion

Als ab Mitte des 19. Jahrhunderts das Bürgertum die Altstadt verließ und sich in immer prächtiger bebaute Viertel jenseits der Wallanlagen absetzte, kamen zugleich die ersten keramischen Wasserklosetts in häusliche Funktion. In Bremen wurde ab 1900 für Neubauten die Anlage von Spülklosetts verpflichtend. Zugleich entstanden immer mehr öffentliche Pissoirs und Bedürfnisanstalten, die im Laufe der Zeit wie der legendäre Bremer „Palazzo Pisso“ am Domshof unter die Erde verschwanden oder, wie etwa in der Humboldtstraße und am Osterdeich, möglichst unauffällig platziert wurden.

Die meisten von ihnen sind längst nicht mehr in Funktion, weil die öffentliche Hand ein menschliches Grundbedürfnis gleichsam aus dem städtischen Haushalt verbannte. Seitdem mangelt es – nicht nur in Bremen – an ausreichend dimensionierten, allen Passanten offen stehenden und ihre Intimität schützenden Bedürfnisanstalten.

"Nette Toiletten" reichen nicht aus

Die politisch aus Kostengründen favorisierten „Netten Toiletten“ von Gastwirten oder auch das Internetportal „AirPnP“, auf dem Leute ihre privaten stillen Örtchen gegen Gebühr anbieten, sind kein ausreichender Ersatz.

In Großstädten wie Bremen werden immer mehr öffentliche Feste gefeiert und gibt es diverse großflächige Naherholungszonen ohne gut zugängliche Toiletten. Es ist höchste Zeit, dass die Politik aufhört, so wild zu sparen, dass unser Harndrang wie im vorhygienischen Zeitalter in dunklen Ecken Erleichterung sucht. Not tut die Wiederanlage öffentlicher Toilettenanlagen an allen einschlägigen Brennpunkten der Stadt.