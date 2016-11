Der Winter ist in Bremen angekommen. (Stefanie Heitmann)

Vorhänge auf und Augen reiben: Der Winter ist in der Nacht über Bremen eingebrochen.

Beim Start in den Tag ist Vorsicht geboten: Viele Wege sind rutschig, am Morgen fuhren bereits einige Züge in der Region verspätet los, weil zunächst die Türen enteist werden mussten.

Die Nordwestbahn teilte mit, dass die Züge auf der Strecke Hamburg-Rotenburg-Bremen mit leichten Verspätungen fahren würden. Einzelne Zugausfälle seien möglich.

Auf der Strecke Uelzen-Lüneburg sorgen umgestürzte Bäume für eine Sperrung bis mindestens Mittwoch um 10.30 Uhr, teilte das Unternehmen mit.

Einige Bremer entdeckten den Schnee, als sie in der Nacht aufwachten, um das Finale im US-Wahlkampf zu verfolgen.

Schon am Dienstag hatte der Wintereinbruch Autofahrer in Niedersachen überrascht.

(muk)