Symbolbild. (fr)

Drei Einbrecher waren über einen Balkon in die Wohnung an der Theodor-Billroth-Straße eingestiegen. Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Anschließend durchsuchten sie alle Räume, bis sie auf den schlafenden Mieter trafen. Als dieser aufwachte, bedrohten sie den 54-Jährigen mit einem Messer und hielten ihm den Mund zu. Anschließend flüchteten sie mit der Jeanshose des Bewohners, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld befand.

Die Täter werden zwischen 16 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet, alle trugen Jacken mit Kapuzen. Einer der Täter soll einen leichten Oberlippenbart getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Wer Hinweise für die Polizei hat, soll sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362-3888 wenden. (wk)