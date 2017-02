Wolfgang Apel ist tot. (Gaby Schwab/BTSV)

Der Bremer Tierschutzverein informierte am Montag gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund über den Tod Apels. Von 1993 bis 2011 war Apel Präsident des Deutschen Tierschutzbundes und bis zu seinem Tod dessen Ehrenpräsident. Der Tierschutz habe mit dem Bremer eine herausragende Persönlichkeit verloren, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Ehrenamtlicher Vorsitzender des Bremer Tierschutzvereins war Apel seit 1978 - also seit fast 40 Jahren.

Der Deutsche Tierschutzbund hebt in seiner Mitteilung die Verdienste seines Ehrenpräsidenten hervor. Apel habe sich erfolgreich für die Aufnahme des Staatsziels Tierschutz in das Grundgesetz eingesetzt. Für seine Verdienste hat Apel bereits 2005 das Bundesverdienstkreuz und 2016 den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten.