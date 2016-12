Mischlingshündin Wolfie konnte nach fünf Tagen endlich gefunden werden. (fr)

Wolfie ist wieder da. Mit einem Brathähnchen wurde die seit Kurzem vermisste Hündin am Nikolaustag auf dem Betriebshof der Umweltbetriebe in der Vahr von einigen Tierschützern eingefangen. Fünf Tage war die sechs Monate alte Hündin zuvor auf der Flucht gewesen.

Die Mischlingshündin war am 1. Dezember bei einem Spaziergang im Carl-Goedeler-Park ausgerissen. Zu diesem Zeitpunkt war Wolfie erst wenige Tage bei ihrer neuen Besitzerin gewesen, weshalb die Bindung zwischen den beiden noch nicht gefestigt war. Wolfie stammt ursprünglich aus Rumänien. Sie ist eine sogenannte Angsthündin, was bedeutet, dass sie extrem scheu auf Rufe oder Annäherungen reagiert. Somit hätten auch Einfangversuche von Passanten sie immer wieder in die Flucht geschlagen.

Tierschützer haben beim Einfangen geholfen

Um die Ausreißerin doch noch einzufangen, hat sich eine Gruppe aus Tierschützern und -freunden gebildet. Die Helfer wollten Wolfies Besitzerin beim Einfangen unterstützen. Dazu verteilten sie Flyer und Handzettel im und um den Carl-Goedeler-Park. Koordiniert wurde die Rettungsaktion von Regina Buchop, Leiterin des Tierheims Rotenburg und Vorsitzende des dortigen Tierschutzvereins. Buchop hat bereits mehr als 40 Jahre Erfahrung im Tierschutz und auch im Sichern von entlaufenen Hunden. Außerdem ist sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

In der näheren Umgebung des Carl-Goedeler-Parks richteten die Helfer Futterstellen ein. Dadurch sollte Wolfie in dem Gebiet gehalten werden, in dem sie ausgerissen war. Auch Spaziergänger waren angehalten, Sichtungen der Hündin mitzuteilen. Nähern sollte sie sich ihr jedoch ausdrücklich nicht. Am Nikolaustag war es dann soweit. Die scheue Hündin konnte eingefangen und nach langem Warten ihrer Besitzerin zurückgebracht werden.