Doie Gebäude im Güldenhaus-Quartier scheinen wie in einen ungeliebten Dornröschenschlaf gefallen zu sein — der Zustand der Häuser ist schlecht. (Walter Gerbracht)

Bremen braucht dringend neuen Wohnraum, auch für die zahlreichen Studenten (wir berichteten). Dennoch verfällt unweit der Hochschule Bremen mit dem Güldenhaus-Quartier am Hohentorspark in der Neustadt seit 17 Jahren ein großer Gebäudekomplex, an dessen Stelle für neue Wohnungen reichlich Platz wäre. Doch bis heute liegen keine baureifen Pläne für das etwa 10.000 Quadratmeter große Gelände der verlassenen Schnapsfabrik am Rande der Innenstadt vor.

Als Schuldiger für den ungeliebten Dornröschenschlaf der Gebäude wird in der Regel das Bremer Wohnungsbau-Unternehmen Müller & Bremermann gesehen, das seit 2004 neuer Eigentümer der aufgegebenen Schnapsbrennerei ist. Zwar hat es zwischenzeitlich Verhandlungen mit der Hochschule Bremen über die Schaffung eines Campus und den Bau von Studentenwohnungen gegeben.

Doch 2013 riss der Gesprächsfaden plötzlich ab. Seither versuchen der Neustädter Beirat und die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen den politischen Druck auf den anscheinend untätigen Investor zu erhöhen, die Entwicklung dieses „Schandflecks“ endlich voranzutreiben.

Campus-Projekt ist gescheitert

Nun geht wiederum der beschuldigte Geschäftsführer von Müller & Bremermann, Marco Bremermann, in die Offensive. Er gibt den Schwarzen Peter und damit die Schuld für das Scheitern des Campus-Projektes an die Hochschule Bremen weiter: „Seit 2007 lag ein unterschriftsreifer und beiderseitig juristisch geprüfter Mietvertrag vor, doch 2013 hat die neue Hochschulkanzlerin dann alles wieder infrage gestellt und schließlich die Verhandlungen einseitig abgebrochen“, gibt er zu Protokoll.

Er ärgere sich darüber, in der Öffentlichkeit als derjenige dargestellt zu werden, der absichtlich wichtige Schlüssel-Immobilien für die Stadt verkommen lasse. „Wir hätten das gerne gemacht und hatten bereits weit über 100.000 Euro Planungskosten in das Projekt gesteckt, aber ohne die Ankermieterin konnten wir das nicht machen“, stellt er seine Sicht der Dinge dar.

Hochschule will sich zum Vorwurf nicht äußern

Aus der Hochschule Bremen will sich niemand zu dem Vorwurf äußern, alleinig Schuld am geplatzten Campus-Projekt zu sein. „Wir müssen nach vorne blicken und geben zu den damaligen Vorfällen keine Stellungnahme ab“, sagt Pressesprecher Ulrich Berlin. In der Baubehörde überwiegt immer noch das Bedauern über die verpasste Chance, die innenstadtnahe Immobilie endlich nutzbar zu machen. Dennoch sei man weiterhin im Gespräch mit dem Investor „und wir arbeiten gemeinsam daran, es doch noch zu einem guten Ende zu führen“, so Sprecher Jens Tittmann.

Bremermann indes bescheinigt der Stadtverwaltung und der Politik in der Hansestadt eine Einstellung, die Investoren eher behindere als fördere. „Was in anderen Städten möglich ist, klappt in Bremen nicht“, so der Investor. Dennoch sei er „im guten Dialog mit dem Amt“ und sei bereit, als nächsten Schritt eine städtebauliche Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, so wie sie der Baubehörde vorschwebt.

Der von Bausenator Lohse veranschlagte Termin dafür ist allerdings im Jahr 2015 verstrichen. Aber selbst wenn die Studie zeitnah in Auftrag gegeben wird: Bevor die Bagger auf dem Gelände der ehemaligen Schnapsbrennerei anrücken, dürften etliche Jahre ins Land ziehen, denn die Kapazitäten des Bauunternehmens sind offenbar ausgereizt. Bremermann: „Bis 2020 sind wir komplett verplant.“