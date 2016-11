Die Agentur für Arbeit hat in Bremen nicht nur bei Kurzzeitarbeitslosen einen positiven Trend verzeichnet, sondern ebenso bei Langzeitarbeitslosen. (Frank Thomas Koch)

Es waren gute Zahlen, die Götz von Einem an diesem Mittwoch vorgestellt hat. Aber von Euphorie war bei dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven dennoch wenig zu spüren. „Es stimmt, im Bezirk und im Land sind die Arbeitslosenzahlen noch einmal zurückgegangen“, sagte er. Das sei „schon ganz gut“ und vor allem in der stabilen Konjunktur und der guten Nachfrage begründet. Aber schon für den kommenden Monat rechnet von Einem – saisonbedingt – wieder mit einem Anstieg.

In der Stadt Bremen hatten im November 27.014 Menschen keinen Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 9,3 Prozent (Oktober 2016: 9,4 Prozent). Gute Nachrichten kamen auch aus Bremerhaven. Dort waren im November zwar 7686 Menschen arbeitslos, was einer Quote von 13,1 Prozent entspricht (Oktober: 13,3), doch seit 2005 hat sich die Zahl der Arbeitslosen in der Seestadt damit nahezu halbiert. Im gesamten Agenturbezirk, zu dem auch der Landkreis Osterholz gehört, gab es 36.890 Arbeitslose und eine entsprechende Arbeitslosenquote von 9,1 Prozent (Oktober: 9,1).

„Überall geht es in kleinen Schritten weiter runter – vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren alle Gruppen“, sagte der Chef der Bremer Arbeitsagentur. Ein Trend, so glaubt er, der auch 2017 anhalten könnte. „Aktuell ist zumindest keine Konjunkturdelle in Sicht.“ Auf die deutsche Konjunktur können sich unter anderem Entwicklungen im Ausland auswirken, etwa die Krisen in Syrien und der Türkei. Sollten sich die Handelsbeziehungen zu den USA mit ihrem neuen Präsidenten Donald Trump verändern, dürfte das ebenfalls konjunkturelle Folgen haben.

„Zeichen für einen stabilen Aufwärtstrend“

Die direkten Auswirkungen solcher Entwicklungen auf den deutschen Arbeitsmarkt kämen aber – wenn überhaupt – immer erst mit einer Verspätung von mindestens einem halben Jahr an. Bis Mitte 2017 rechnet von Einem daher auch weiterhin mit einem „stabilen Beschäftigungsmarkt mit einer hohen Dynamik“. „Kurzfristig muss man sich keine Sorgen machen.“

Bremens Arbeitssenator Martin Günthner (SPD) wertet die jüngsten Arbeitsmarkt-Zahlen als „Zeichen für einen stabilen Aufwärtstrend“. Er begründete die Daten unter anderem mit der „guten gesamtwirtschaftlichen Situation im Land Bremen“, die sich jetzt deutlicher auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelte. Den Angaben zufolge stieg die Wirtschaftsleistung in Bremen im ersten Halbjahr um 3,1 Prozent und damit stärker als im Bundesschnitt. Hinzu komme, dass 2015 im Land Bremen im Saldo etwa 5000 neue Jobs entstanden sind. Einordnend sagte Günthner aber auch: „Natürlich sind wir von einer befriedigenden Situation auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor weit entfernt.“

Ein positiver Trend ist auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit zu erkennen: Im November zählten im Agenturbezirk 16.306 Menschen zu den Langzeitarbeitslosen. Das waren 505 weniger als im November 2015. Über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen hätte ein Teil der Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt gefunden, erklärte von Einem. Von einem Erfolg wollte er dennoch nicht sprechen: „Da ist immer noch Luft nach oben.“

Arbeitslosenzahlen haben Rekordtief erreicht

Die Bremer Agentur für Arbeit vermerkt in ihren Statistiken außerdem die Zahl der Unterbeschäftigten. Das sind Menschen, die nicht als arbeitslos gelistet sind und etwa durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gefördert werden. Dazu zählen etwa Projekte wie „Arbeit und Integration“, in denen 50 Geflüchtete – immer zusammen mit anderen Ein-Euro-Jobbern – an verschiedenen Standorten in Bremen etwa in der Gastronomie oder in der Textilverarbeitung arbeiten.

Insgesamt 12.516 Menschen aus dem Agenturbezirk haben im November an solchen Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik teilgenommen. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet das ein Plus von 2,1 Prozentpunkten. Dass die Zahl der geförderten Menschen nun stetig zunimmt, begründete von Einem mit dem Beratungsvorlauf von etwa einem halben Jahr. „Hätten wir diese hohe Förderintensität nicht, wäre die Arbeitslosigkeit höher“, sagte er.

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im November auf ein neues Rekordtief gesunken: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,53 Millionen Erwerbslose. Das sind 8000 weniger als im Oktober und 101.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Behörde mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent zurück. „Der Arbeitsmarkt entwickelt sich auch im November grundsätzlich günstig“, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Die Arbeitslosigkeit habe weiter abgenommen und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewege sich auf anhaltend hohem Niveau. „Der Beschäftigungsaufbau ist allerdings zuletzt ins Stocken geraten“, sagte Weise.