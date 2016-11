Jugendlcihe und Alkohol (Symbolbild) (dpa)

Bei Mädchen und jungen Frauen gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg von fast 65 Prozent an Komasäuferinnen, teilte die DAK-Krankenkasse am Montag mit. 2015 mussten nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamt in Bremen 181 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, fast die Hälfte (89) war weiblich. In 10 von 16 Bundesländern sei die Zahl der jugendlichen Komasäufer dagegen gesunken, sagte ein Sprecher der Krankenkasse.

"Die Entwicklung gegen den Bundestrend zeigt uns, dass wir den Weg der Alkoholprävention konsequent fortsetzen müssen", sagte DAK-Landeschef Frank Lätsch. Die Aufklärungskampagne "Bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" soll deswegen fortgesetzt werden. Bei dem bundesweiten Wettbewerb sind Schüler aufgerufen, Plakate mit kreativen Ideen gegen das Rauschtrinken zu entwickeln. (dpa/lni)