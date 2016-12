Besonders vor dem Hauptbahnhof fährt die Polizei noch häufiger Streife in diesen Tagen. (Karsten Klama)

Die Bremer Polizei will auch zwischen den Jahren und besonders an Silvester mit einem erhöhten Aufgebot von Beamten im Stadtgebiet unterwegs sein. Auch über die Weihnachtsfeiertage seien mehr Polizisten unter anderem am Hauptbahnhof, im Viertel und an anderen Standorten in der Stadt im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher dem WESER-KURIER. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember hatte auch Bremen das Polizeiaufgebot verstärkt: Polizisten mit Maschinenpistolen patrouillierten durch die Innenstadt, Streifen sicherten die Zugänge zum Weihnachtsmarkt, von mehreren Kontrollpunkten aus beobachteten Beamte den Verkehr in der Altstadt.

Bremens Polizeipräsident Lutz Müller hatte angekündigt, die Folgen des Anschlags würden bis ins neue Jahr reichen. „Ab sofort müssen wir jede Veranstaltung in Bremen im Licht von Berlin neu bewerten“, sagte Müller. Besondere Vorkommnisse habe es angesichts der besonderen Sicherheitslage nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher am Montag. „Dennoch gab es so wie jedes Jahr an den Weihnachtsfeiertagen mehrere Einsätze im Stadtgebiet“, sagte der Sprecher.

Zwei Vorfälle in Bremen Nord

Vor allem die Suche nach einer 81-jährigen Frau, die am frühen Morgen des ersten Weihnachtages aus einer Altenpflegeeinrichtung in Bremen-Nord verschwunden war, beschäftigte die Polizei: Erst am Montag gegen 14 Uhr wurde sie durch Zufall von Spaziergängern gefunden, sie entdeckten die 81-jährige im Eingangsbereich des Stadtamtes an der Stresemannstraße. Die ältere Dame war offenbar gestürzt, am Kopf hatte sie eine Platzwunde, außerdem war sie unterkühlt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

„Sie befand sich in einer hilflosen Lage“, teilte die Polizei mit. Wo sich die ältere Dame den ganzen Tag und vor allem die Nacht über aufgehalten hat, ist bislang nicht klar. Die Temperaturen lagen in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag um die fünf Grad Celsius, außerdem war es sehr stürmisch. Die Polizei vermutet, dass die 81-Jährige nach dem Verlassen des Altenheims mit ihrem Rollator in einen Linienbus eingestiegen war. Offenbar in Richtung Innenstadt. Die 81-jährige Frau wurde als dement und orientierungslos beschrieben.

Ebenfalls in Bremen-Nord ereignete sich am ersten Weihnachtstag gegen 19.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall: Eine 71-jährige, die mit ihrem Hund unterwegs war, wurde von einem Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau überquerte die Stockholmer Straße in Richtung Einkaufszentrum Marßel, als sie von einem Auto frontal erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Nach Auskunft der Polizei hatte sie die Fußgängerampel an dem Überweg nicht angefordert, wie Zeugen berichteten. Sie zog sich schwere Kopf- und Brustverletzungen zu, nach einer Notoperation besteht den Angaben zufolge aber keine Lebensgefahr mehr. Die Stockholmer Straße war bis etwa 21 Uhr voll gesperrt, der Sachschaden wird von den Beamten auf rund 3000 Euro beziffert.

Einbruch in der Vahr

Aktuell sucht die Polizei nach einem etwa 19 Jahre alten Mann, der an einem Wohnungseinbruch in der Carl-Goerdeler-Straße beteiligt gewesen sein soll: Der Einbruch ereignete sich bereits am Freitagabend, einer der beiden Täter konnte aber noch nicht festgenommen werden. Gegen 18.45 Uhr hatte ein Anwohner in einem Mehrfamilienhaus den Lichtschein einer Taschenlampe bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten entdeckten eine offene Balkontür sowie ein offen stehendes Fenster an der Rückseite des Hauses, als plötzlich zwei Männer aus dem Fenster nach draußen sprangen. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde sofort festgenommen.

Nach Informationen der Polizei handelt es sich bei dem 17-Jährigen um „kein unbeschriebenes Blatt“. Er sei bereits mehrfach als Einbrecher in Erscheinung getreten, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der zweite Täter soll etwa 19 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur sein. Der Beschreibung nach hat er kurze Haare, einen Oberlippenbart und trug dunkle Kleidung. Hinweise zu dem gesuchten Mann nehmen der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362-3888 oder der Notruf der Polizei unter 110 entgegen.

Abgerissene Rohrleitung verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Einen weiteren Einbruch gab es am Montagmittag. Im Parkhaus in der Langenstraße erwischte ein Angestellter einen Täter, der ein Auto aufbrach. Die Polizei kam zur Hilfe und nahm den Mann fest.

Bereits an Heiligabend rammte ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug mit unerlaubter Überhöhe eine Rohrleitung, als er vom Herdentorsteinweg nach links in den Breitenweg abbog. Die Ladung, ein Container vom Weihnachtsmarkt, hatte laut Polizeiangaben eine Überhöhe von deutlich mehr als vier Metern. Die abgerissene Rohrleitung stürzte auf mehrere abgestellte Fahrzeuge, die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Das Rohrleitungssystem war unter der Hochstraße Breitenweg in vier Metern Höhe entsprechend ausgeschildert angebracht und brach durch des Zusammenstoßes in Höhe des Taxenhalteplatzes am Rembertiring bis in die Straße Auf der Brake auf etwa 150 Metern Länge herunter. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.