Unfall in Woltmershausen Zehnjähriger von Auto angefahren

Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstagabend in Woltmershausen von einem Auto angefahren worden. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik eingeliefert.