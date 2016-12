Bekommen Kinder nur einen Platz an einer Halbtagsschule, dann müssten sich Eltern eventuell um einen Hortplatz kümmern.

24 neue Grundschulklassen müssen allein im kommenden Jahr zusätzlich geschaffen werden. Davon geht der Bremer Zentraleltern-Beirat (ZEB) aus. Doch die Planungen dafür fehlen komplett, kritisieren die Elternvertreter. Weder liefen Bauarbeiten für die notwendigen Schulneubauten und Anbauten noch würden Eltern von Kindern, die im kommenden Jahr eingeschult werden, darüber informiert, welcher Notstand auf sie zukommt.

Andrea Spude im Februar 2015. (Christina Kuhaupt)

„Wir sind gelinde gesagt, sehr verärgert“, sagt Andrea Spude vom Vorstand des ZEB. „Wir bemängeln Planungsuntätigkeit des Senats seit mindestens zwei Jahren – und so lange weiß man schon von den erhöhten Schülerzahlen in Bremen.“ Von den fehlenden Schulplätzen seien alle Stadtbezirke betroffen, insbesondere aber Gröpelingen. Der Elternbeirat geht von massiven Problemen aus, die auf die Eltern zukommen und spricht von „einer Katastrophe“ und einem „Drama im Grundschulbereich“.

„Hier wiederholt sich, was sich zuvor im Kita-Bereich abgespielt hat, das ist Kita 2.0, Chaos mit Ansage“, sagt Martin Stoevesandt vom Fachvorstand Grundschulen.

Elternbriefe verschickt

Am vergangenen Dienstag seien nun die Elternbriefe von der Behörde verschickt worden, in denen Eltern aufgefordert werden, ihre Kinder im Januar zur Einschulung bei der ihnen zugeordneten Grundschule anzumelden. Dass vielerorts an den Schulen Plätze fehlen, und es daher wahrscheinlich sei, dass die Eltern gar keinen Platz an ihrer Grundschule bekommen, teile die Behörde nicht mit, kritisiert ZEB-Vorstandsmitglied Pierre Hansen.

Das Problem dabei: Eltern werde normalerweise im März mitgeteilt, ob ihr Kind an der Anmeldeschule einen Platz bekommt. Doch dann sei es für vieles zu spät, so Hansen: Werde einem Kind dann statt einem Platz an einer Ganztagsschule ein Platz an einer Halbtagsschule zugewiesen, dann sei es für Eltern zu spät, sich um einen Hortplatz zu kümmern. Für Hortplätze müssen Kinder nämlich im Januar angemeldet werden.