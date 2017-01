1600 Quadratmeter umfasst der Bunker, 1000 Quadratmeter davon sind nutzbar. Dort könnten sich bis zu 400 Leute aufhalten. (Christina Kuhaupt)

Der Verein Zuckerwerk hat die Hälfte der fehlenden Mittel für den geplanten Kauf und Umbau eines Hochbunkers in der Überseestadt zusammen. Der Verein will im Bunker an der Hans-Böckler-Straße einen Klub mit Kulturzentrale eröffnen. Dafür fehlten dem Zuckerwerk im vergangenen Dezember noch 100.000 Euro. Die Hälfte davon wollte der Verein über Crowdfunding sammeln, also über viele kleine und große Privatspenden. Nun haben seit dem 10. Dezember mehr als 1000 Bremerinnen und Bremer für den geplanten Klub gespendet, die anvisierte Summe von 50.000 Euro wurde übertroffen, vier Tage vor Schluss sind mehr als 52.000 Euro gespendet worden.

„Die Spenden und auch die sonstige Unterstützung übertreffen alle Erwartungen“, sagt Akifa Taxim vom Zuckerwerk. Die noch fehlenden 48.000 Euro hofft der Verein auch durch Fördergelder von Stiftungen zu finanzieren. Laut Akifa Taxim hat das Zuckerwerk bereits eine positive Rückmeldung für Fördermittel einer Bremer Privatstiftung.

Insgesamt veranschlagt der Verein rund 700.000 Euro für Kauf und Umbau des Bunkers. Davon waren 600.000 Euro bereits im Dezember gesichert: 100.000 Euro hatte das Zuckerwerk bei einem Kreativwettbewerb der Bremer Wirtschaftsförderung (WFB) gewonnen, zudem hat der Verein eine Zusage über einen Bank-Kredit in Höhe von einer halben Million Euro.