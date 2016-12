In Bremen helfen auch Helfer aus dem Emsland Obdachlosen. (Frank Thomas Koch)

Für Peter Valtink von den Suppenengeln ist jetzt schon Weihnachten: Einen Transporter und zwei Autos voller Wintersachen, Essen und anderer dringend benötigter Dinge haben Mitglieder des Vereins "Das Emsland hilft" am Sonnabend nach Bremen gebracht. Geschätzte anderthalb Tonnen Spenden, die Obdachlosen helfen sollen, heil und warm über den Winter zu kommen. In Bremen, sagt der Geschäftsführer, gebe es immer mehr Bedürftige.

Bewusst etwas für Obdachlose tun

Im Emsland sei das anders herum, sagt Markus Hamacher vom Verein "Das Emsland hilft": "Es gibt wenige, die Hilfe benötigen, und viele Menschen, die spenden." Also suchen sich die Emsländer neue Adressaten. Ivonne Gudat bekam über zwei Ecken den Tipp, mal bei den Bremer Suppenengeln anzuklopfen. In einem sozialen Netzwerk stellte sie den Kontakt her. "Als wir mit ein paar Bekannten zusammen saßen, ist uns aufgefallen, dass in den Medien viel über die Hilfen für Flüchtlinge veröffentlicht wird", sagt sie. "Wir wollten deshalb bewusst etwas für die Obdachlosen vor Ort tun." Denn die gebe es trotz Flüchtlingsankunft auch noch. Wenn auch hauptsächlich in den Ballungsräumen wie Bremen.

Den mildtätigen Verein "Das Emsland hilft" gibt es seit einem Jahr. "Wir haben rund 40 Mitglieder", sagt Hamacher aus dem 2500-Seelendorf Lorup in der Nähe von Papenburg, "vom Angestellten über den Auszubildenden und den Rentner bis zumSelbstständigen". Die bunt gemischte Truppe im Alter von 15 bis 64 Jahren fand nach seinen Worten 2013 auf Facebook zusammen, um den Menschen in Gera nach dem Hochwasser an der Weißen Elster zu helfen. Danach kamen andere Aktionen hinzu. "Wir haben inzwischen ein Ausgabelager mit einer Grundfläche von über 300 Quadratmetern, in dem Möbel, Elektro-Geräte, Krücken, Fahrräder stehen - alles, was Menschen gebrauchen können, um ein neues Leben zu beginnen", sagt Hamacher.

Unternehmer sponsern Transporte

Schriftführer Bernhard Grothaus kennt die Zahlen: "Wir versorgen 112 Familien, zudenen insgesamt 456 Personen gehören. 278 davon sind Kinder zwischen Null und 16 Jahren." Hamacher: "Wir arbeiten alle ehrenamtlich". Die Vorteile des privaten Vereins liegen laut Hamacher auf der Hand: "Wir helfen schnell und unbürokratisch. Wir fragen auch nicht, warum jemand in Not geraten ist." Einem schwerst behinderten afghanischen Kind in Kassel habe der Verein binnen eines Tages einen Rollstuhl ins Erstaufnahmelager gestellt. "Wir bekommen die Spenden kostenlos und geben sie kostenlos wieder ab", so Hamacher. Die Transporte sponserten Unternehmer.

In Bremen rollte am Sonnabend der Transporter eines "freundlichen Möbelhauses aus dem Emsland" vor die Einfahrt zum Grundstück der St.-Jakobi-Gemeinde. Sechs Helfer vom Verein packten beim Entladen mit an. Zwei Monate haben sie per Aufruf Spenden gesammelt. Vereine und Privatleute zum Beispiel aus Vechta, Papenburg, Cloppenburg und Haren haben sich beteiligt. Zusammengekommen sind einige Paletten Fertigsuppen, die man nur noch aufwärmen muss, Zelte, Isomatten, dicke Decken, Schlafsäcke, Wintermäntel. Allein drei Kartons voller Handschuhe und Mützen sind dabei und: große Schuhe. "Viele Obdachlose haben geschwollene Füße oder offene Stellen an den Füßen", erklärt Valtink. Damit die Schuhe nicht drücken, müssen sie groß genug sein. Doch viele Schuhe ab Größe 45 werden in Bremen laut Valtink nicht gespendet.

Darum freut er sich besonders, dass der Verein Emsland welche dabei hat. "Ich freue mich über diese große Sendung, denn hier gibt es viel mehr Bedarf, als wir an Spenden da haben." Nach den Worten Valtinks kommen von Jahr zu Jahr mehr Menschen zu den Suppenengeln, um sich das Nötigste zu holen. "In diesem Jahr waren es besonders viele", sagt er, "und das hat nichts mit den Geflüchteten zu tun." Es zeige einmal mehr, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander gehe. Statt 150 Menschen stehen zurzeit meist 250 vor der Tür, wenn die Suppenengel den Ausgaberaum aufschließen. Pro Tag stehen 80 Liter Suppe parat, "das muss mehr werden, damit die Suppe wieder länger als nur eine Stunde reicht", sagt Valtink.

Suppenengel stoßen an ihre Grenzen

Das Problem: Die Suppenengel stoßen räumlich an ihre Grenzen. Die Küche im Gemeindehaus der St.-Jakobi-Kirche ist zu klein. "Eigentlich brauchen wir eine professionelle Küche", sagt Valtink, "eine richtige Gastroküche". Ein halbes Jahr suche der Verein schon nach einem Gebäude, das citynah 600 bis 700 Quadratmeter Platz bietet, damit die Suppenengel mit ihren Versorgungsfahrrädern schnell dort sind, wo man eine warme Mahlzeit braucht.

"Wir freuen uns, dass wir die Suppenengel unterstützen durften", sagt Ivonne Gudat vor der Fahrt zurück ins Emsland. Die Helfer wollen wiederkommen. In den nächsten Tagen wollen sie als Weihnachtsmänner verkleidet Bedürftige bescheren.

Wer Handschuhe, einen warmen Schlafsack oder etwas zu Essen benötigt, kann sich an die Kleiderkammer der Bremer Suppenengel wenden. "Am Dienstag um 13 Uhr geht es wieder los", so Valtink.