Die BSAG und der VBN bieten während des Freimarks zusätzliche Fahrten an. (Koch)

Sonnabends wird der Zehn-Minuten-Takt auf den Linien 1, 4, 10, 24, 25 und 26 über 19.30 Uhr hinaus ausgedehnt. Sonntags verkehren die Linien 1, 4, 10, 24, 25 und 26 am Nachmittag bis etwa 20 Uhr im

Zehn-Minuten-Takt, teilt das Unternehmen mit.

Die Linie 6 fährt an den Freimarkt-Wochenenden in den Nächten von freitags auf sonnabends sowie von sonnabends auf sonntags um 0.30 Uhr ab Hauptbahnhof abweichend bis Universität-Nord.

Während des Freimarkt-Umzugs am Sonnabend, 22. Oktober, gilt tagsüber auf allen Linien, welche die Innenstadt oder Neustadt befahren, ein Sonderfahrplan mit Umleitungen. Ergänzt wird dieses Angebot von den Linien des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN). Neben zusätzlichen Zugfahrten mit der Regio-S-Bahn RS1 und RS2 ab Bremen Hauptbahnhof verkehren auch die Regionalbusse sowie die Nachtschwärmerbusse N12 (Kirchweyhe) und N62 (Osterholz-Scharmbeck) häufiger.

Park & Ride mit Freimarktsticket

In den Fahrzeugen der Linie 6 verkauft die BSAG in der Freimarktszeit zudem wieder das P+R-Ticket über die Ticketautomaten (unter "SonderTickets"). Das Ticket ist gültig für die Hin- und Rückfahrt zwischen Universität und Messe-Zentrum/Blumenthalstraße und kann von den Fahrgästen an jeder Haltestelle auf diesem Streckenabschnitt erworben werden. Das Ticket kostet 3,50 Euro und ist montags bis freitags ab 13 Uhr, sonnabends und sonntags ganztägig für einen Erwachsenen gültig. Kinder unter 15 Jahren können auf dem Ticket kostenlos mitfahren. Die Parkplätze an der Universität stehen den Fahrgästen ab 13 Uhr kostenlos zur Verfügung.

Die BSAG-Nachtlinien N1, N3, N4, N5, N7, N9 und N10 verkehren an den Freimarkt-Wochenenden (Nächte von Freitag auf Sonnabend und Nächte von Sonnabend auf Sonntag) wie gewohnt. Das heißt: bis um 1.30 Uhr halbstündlich ab Bremen Hauptbahnhof und dann stündlich bis 4.30 Uhr am Sonnabendmorgen beziehungsweise bis 6.30 Uhr am Sonntagmorgen.



Alle Details zum Freimarkts-Angebot gibt es im Internet unter www.bsag.de und

www.vbn.de. Mehr Informationen rund um die Bremer Straßenbahn AG und zur

urbanen Mobilität gibt es unter blog.bsag.de.

Die zusätzlichen BSAG-Angebote im Überblick:

Linie 1: Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Roland-Center und Tenever-Zentrum in beide Richtungen

bis circa 22 Uhr. Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Roland-Center und Tenever-Zentrum in beide Richtungen von 14.15 bis 19 Uhr.



Linie 4: Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Arsten und Borgfeld in beide Richtungen bis circa 22 Uhr.

Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Arsten und Borgfeld in beide Richtungen von 13.30 bis 20 Uhr.

Linie 10: Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Auf der gesamten Strecke in Richtung Sebaldsbrück bis circa

21 Uhr, in Richtung Gröpelingen bis circa 22 Uhr.

Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Auf der gesamten Strecke in beide Richtungen von 13.30 bis 21 Uhr.

Linie 24:

Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Auf der gesamten Strecke bis circa 21 Uhr. Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Auf der gesamten Strecke in Richtung Neue Vahr Nord von circa 14 bis 19 Uhr, in Richtung Rablinghausen von circa 14 bis 20 Uhr.

Linie 25:

Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Domsheide und Schweizer Eck bis circa 21 Uhr. Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Domsheide und Schweizer-Eck in Richtung Domsheide von circa 14 bis 19 Uhr, in Richtung Schweizer Eck von circa 14 bis 20 Uhr.

Linie 26:

Sonnabends im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Huckelriede und Hauptbahnhof/Bürgerpark in Richtung

Hauptbahnhof/Bürgerpark bis circa 21 Uhr, in Richtung Huckelriede bis circa 22 Uhr.

Sonntags im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Huckelriede und Hauptbahnhof/Bürgerpark in Richtung

Hauptbahnhof/Bürgerpark von circa 14 bis 18 Uhr, in Richtung´Huckelriede von circa 14 bis 20 Uhr.

Die VBN-Angebote ab Bremer Hauptbahnhof im Überblick:



RS1 nach Bremen-Farge täglich um 1.06 und 2.06 Uhr.

RS1 nach Verden(Aller) täglich um 1.11 Uhr mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen.

RS2 nach Bremerhaven um 1.12 (täglich) und 2.12 Uhr (nur Nächte Freitag/Sonnabend und Sonnabend/Sonntag) mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen zwischen Bremen-Burg und Bremerhaven.



Zusätzliche Fahrten der Nachtschwärmerbusse:

N12 (Kirchweyhe): Erweitertes Fahrtenangebot in den Nächten von Sonntag bis Freitag. Um 23.13 Uhr fährt ein zusätzlicher Nachtschwärmerbus ab Kirchweyhe, Bahnhof Ost nach Bremen. Um 22.15 Uhr und 0.15 Uhr fährt jeweils ein Nachtschwärmerbus ab Bremen Hbf nach Kirchweyhe. In den Wochenendnächten Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag finden planmäßige Fahrten statt.



N62 (Osterholz-Scharmbeck): Erweitertes Fahrtenangebot nur in den Nächten von Freitag auf Sonnabend. Um 3.34 Uhr fährt ein zusätzlicher Nachtschwärmerbus ab Osterholz-Scharmbeck, Marktweide nach Bremen. Um 4.32 Uhr fährt er ab Bremen Hbf wieder zurück nach Osterholz-Scharmbeck.

Zusätzliche Regionalbusfahrten:



Linie 101/102 Bremen - Brinkum - Seckenhausen - Melchiorshausen: In den Freimarktsnächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag fahren auf der Linie 101/102 zusätzlich Busse um 00.00 Uhr und 2.00 Uhr ab Bremer Hauptbahnhof.

Linie 226/227 Harpstedt - Bremen und zurück: In den Freimarktsnächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag verkehrt ein zusätzlicher Bus von Harpstedt, Freistraße (Abfahrt 18.50 Uhr) zum Bremer Hauptbahnhof mit Halt in Dünsen, Kirchseelte, Fahrenhorst, Heiligenrode, Groß Mackenstedt und Varreler Landstraße. Zurück geht es in den gleichen Nächten ab Bremen Hbf um 0.10 Uhr und 2.00 Uhr. Es gilt der VBN-Tarif+ mit einem Euro Nachtzuschlag.

Zusatzfahrten auf der Linie 630 Bremen - Zeven: In den Freimarktsnächten von Freitag auf Sonnabend fährt um 0.34 Uhr ein zusätzlicher Bus nach Zeven. Mehrere planmäßige Fahrten werden ab Zeven am Sonnabendnachmittag beziehungsweise ab Bremen Hbf am Sonnabendabend mit zusätzlichen Bussen verstärkt.

Zusätzliche Busse auf der Linie 670 Bremen - Worpswede: In den Freimarktsnächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag werden mehrere planmäßige Fahrten am Nachmittag ab Worpswede und abends (beziehungsweise nachts) ab Bremen Hbf mit zusätzlichen Bussen verstärkt. Der Bus um 23.13 Uhr ab Bremen Hbf verkehrt dabei auf Fahrgastwunsch bis nach Gnarrenburg.

Zusatzfahrten auf der Linie 750 Bremen - Thedinghausen: In den Freimarktsnächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag fahren ab Bremen Hbf um 23.00 Uhr und um 1.00 Uhr zusätzliche Busse bis Thedinghausen. In der Freimarkstnacht von Sonnabend auf Sonntag fährt zusätzlich ein Bus um 19.50 Uhr ab Thedinghausen bis Bremen.