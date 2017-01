Silvesterstreit mit Todesfolge: Tatort Bremen-Blumenthal, Lüssumer Heide. (Christian Kosak)

Nach dem gewaltsamen Tod eines syrischen Jugendlichen hat es in der Nacht zu Dienstag in Lüssum zwei Festnahmen gegeben. Nach Informationen des WESER-KURIER rückte gegen 2 Uhr morgens ein größeres Polizeiaufgebot in der Lüssumer Heide an und nahm zwei männliche Personen in Gewahrsam, die offenbar im Verdacht stehen zu der Gruppe zu gehören, die in der Silvesternacht den 15-jährigen Odai K. mit Schlägen und Tritten so schwer verletzte, dass der Junge Ende vergangener Woche starb.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstagvormittag die Festnahmen auf Anfrage, wollte aber zur Identität der mutmaßlichen Täter noch nichts mitteilen.