Silvesterstreit mit Todesfolge: Tatort Bremen-Blumenthal, Lüssumer Heide. (Christian Kosak)

Die beiden Männer sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft türkische Staatsbürger, nach Information des WESER-KURIER sollen die beiden einen kurdischen Hintergrund haben.

Sie sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft 35 und 24 Jahre alt sein und sind dringend verdächtig, in der Silvesternacht um 0.20 Uhr bei einer Auseinandersetzung in Blumenthal den 15-jährigen Odai K. mit gezielten Faustschlägen und Fußtritten gegen den Kopf misshandelt zu haben.

Sie sollen bis zu sechs weitere Mittäter haben, als sie den Jungen in den Räumlichkeiten eines ehemaligen türkischen Cafés zusammenschlugen. Der Junge erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma mit Hirnblutungen und starb am Sonnabend im Klinikum-Mitte an seinen schweren Verletzungen. Die beiden Männer waren am Dienstag vorläufig festgenommen worden.