Eigentlich sollte der Baum am Freitag aufgestellt werden – doch die gelieferte Tanne wies einen Bruch im Stamm auf. (Milan Jaeger)

Eigentlich sollte der Baum am Freitag aufgestellt werden – doch die gelieferte Tanne wies einen Bruch im Stamm auf, sagt Pressesprecherin Nadja Niestädt. Er wäre instabil und ein Sicherheitsrisiko gewesen. Arbeiter zerlegten den Baum daher und transportierten ihn wieder ab.

Es ist bereits der zweite Baum, der sich als untauglich für den Weihnachtsmarkt erweist. Beim ersten Baum seien die Zweige abgebrochen, offenbar weil er zu alt war, so Niestädt. Sie verspricht jedoch: Zum Beginn des Weihnachtsmarktes am Montag soll der Baum stehen. Die Pressesprecherin ist guter Hoffnung, dass mit der dritten Tanne alles in Ordnung ist, denn: „Dreimal ist Bremer Recht.“