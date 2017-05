5000 bis 6000 Fahrradfahrer kreuzen den Verkehrsknotenpunkt „Am Stern“ täglich. (Karsten Klama)

Wenn am Donnerstag der Umbau „Am Stern“ in die heiße Phase geht und es die ersten Sperrungen gibt, werden davon vor allem die Autofahrer betroffen sein. „Fußgänger und Fahrradfahrer können den Kreisel aber jederzeit passieren“, sagt Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). „Je nach Stand der Bauarbeiten wird es allerdings unterschiedliche Wegeführungen geben.“ Zwischen 5000 und 6000 Fahrradfahrer kreuzen den Stern täglich, er ist die Hauptverkehrsroute für Radfahrer zwischen Universität und Innenstadt.

Wie berichtet, wird der Verkehrsknotenpunkt, an dem Busse, Straßenbahnen, Fahrradfahrer, Kraftfahrzeuge und Fußgänger aufeinandertreffen bis in den Sommer umgebaut – ab 18. Juli sollen alle Sperrungen wieder aufgehoben sein. Änderungen wird es für Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG geben: Die BSAG nutzt den Umbau für Gleiserneuerungen. Ab dem 4. Mai bis zum 21. Juni wird deshalb die Buslinie 24 in beide Richtungen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und St.-Joseph-Stift über die Schwachhauser Heerstraße umgeleitet.

Die Haltestellen Blumenthalstraße und Am Stern entfallen. Auch für die Linien N3 und N9 gibt es Änderungen vom 4. Mai bis 20. Juni. Am sogenannten Power-Wochenende von Freitag, 12. Mai, bis Montag, 15. Mai, um 4 Uhr morgens wird der Straßenbahnbetrieb Am Stern für die Gleisbauarbeiten eingestellt. Es gibt aber einen Busersatzverkehr.

Informationen über die Änderungen hängen in den Vitrinen an den Haltestellen aus und sind auf der Internetseite www.bsag.de erhältlich.