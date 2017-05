Der Untersuchungsausschuss brachte am Freitag zu Tage, dass es offenbar Abstimmungsprobleme zwischen Polizei und Zoll gab. Das Foto zeigt den ehemaligen Sozialdezernenten Bremerhavens Klaus Rosche bei seiner Aussage. (Karsten Klama)

Die Bremerhavener Polizei hat sich erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 für die Aufklärung des massenhaften Sozialleistungsmissbrauchs in der Seestadt zuständig gefühlt, obwohl schon lange zuvor Hinweise auf betrügerische Machenschaften vorlagen. Das ist am Freitag im Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft deutlich geworden, der die Hintergründe der Vorgänge in den Jahren 2013 bis 2016 aufklären soll. In dieser Zeit hatten mutmaßlich über 1000 Zuwanderer aus Südosteuropa auf der Grundlage gefälschter Arbeitsverträge ergänzende Sozialleistungen vom Jobcenter erhalten. Entsprechende Hinweise waren auch an die Seestadt-Polizei gelangt.

Als Zeuge war der Chef der Bremerhavener Ortspolizeibehörde, Harry Götze, vorgeladen. Nach seiner Darstellung ging sein Haus bis Juli 2015 davon aus, dass der Zoll in der Angelegenheit federführend sei. Die Polizei habe in dessen Ermittlungstätigkeit nicht „dazwischenfunken“ wollen, erklärte Götze. Erst als im Sommer 2015 indirekt über die Bremer Finanzbehörde die Mitteilung gekommen sei, dass sich der Zoll nicht zuständig fühle, habe man eigene Ermittlungen eingeleitet, so der Bremerhavener Polizeichef. Dass es danach immer noch ein gutes halbes Jahr bis zu Durchsuchungen in den Räumen der mutmaßlichen Drahtzieher der Betrügereien dauerte, erklärte Götze unter anderem mit notwendigen Abstimmungen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.