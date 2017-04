Der Kreisverkehr Stern in Bremen-Schwachhausen wird umgebaut. (Karsten Klama)

Der Stern wird umgebaut. An diesem Dienstag beginnen die Arbeiten mit der Sperrung der Wachmannstraße in stadtauswärtiger Richtung auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle. Der Grund sind Reparaturarbeiten an einem Fahrleitungsmast der BSAG. Der Straßenbahnverkehr läuft wie gewohnt weiter, teilt das Amt für Straßen und Verkehr mit. Vom 4. Mai bis zum 18. Juli wird der Verkehrsknoten dann großteils gesperrt.

Auf dem Plan steht zunächst die Erneuerung der Gleisanlagen, weswegen die Straßenbahn vom 12. bis 15. Mai durch Busse ersetzt wird. Ab dem 22. Mai ist dann der Umbau des Kreisverkehrs dran. Autofahrer sollten diesen Bereich im gesamten Zeitraum umfahren.