Keine Angst vor der Kälte: Eine Besucherin stürzt sich vom Sprungturm ins elf Grad kalte Wasserbecken des Stadionbades. (Frank Thomas Koch)

Die zwölfjährige Elly atmet einmal tief ein, schließt die Augen und springt vom Drei-Meter-Brett ins elf Grad „warme“ Wasser des Stadionbades. Zitternd steigt sie aus dem Becken und läuft schnell zu ihrer Mutter Claudia Reuter. „Es ist aber wärmer als das Naturschwimmbecken“, sagt sie. Normalerweise schrecke sie vor keinem Sprung zurück, aber heute sei es einfach zu kalt. Auch ihre Mutter wusste nicht, ob sie sich überhaupt ins Wasser trauen würde. Aber ein paar Runden im Naturschwimmbecken schaffte sie dann doch. Normalerweise haben die Freibäder ab Mitte Mai Bereitschaft und eröffnen je nach Wetter.

Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Bädergesellschaft, startet das Stadionbad in diesem Jahr bereits Anfang Mai in die Saison. Der Eintritt kostete an diesem Tag pro Person 75 Cent und es gab kostenlose Schnupperkurse in Yoga und Fitness auf dem Stand-Up-Paddling-Board.

Ausgestattet mit einem Neoprenanzug wagt sich John W. Dennis ins Wasser. „Ist das kalt“, sagt er, bevor er untertaucht. „Wenn ich ohnmächtig werde, holt mich bitte raus“, ruft er scherzend den Bademeistern zu. Draußen ist es trotz Sonnenschein mit zwölf Grad kaum wärmer als im Wasser und es weht ein kalter Wind. Dennis ist seit 20 Jahren jedes Jahr zur Saisoneröffnung dabei. Dieses Jahr musste er jedoch zum ersten Mal auf seine Badehose verzichten.

John W. Dennis schreit vor Kälte, als er ins Wasser eintaucht. Dabei hat er sich erstmals seit 20 Jahren bei der Saisoneröffnung einen Neoprenanzug übergestreift. (Frank Thomas Koch)

„Ohne Neoprenanzug ist es Ende April einfach noch zu kalt“, sagt er. „Aber ich musste doch kommen und schauen, wer den Winter überlebt hat.“ In der Freibadsaison schwimmt er jeden Tag ab viertel nach sechs seine Bahnen, gemeinsam mit seinem Schwimmkollegen Wolfgang Marg. Dabei ist den beiden egal, ob es regnet. „Man wird ja sowieso nass“, sagt Dennis und lacht. „Aber heute ist es das erste Mal richtig kalt.“

Nur mit Neoprenanzug ins Wasser

In diesem Jahr eröffnet das Freibad ungewöhnlich früh. Eine Reaktion auf die warmen Temperaturen im vergangenen Jahr. „Da hatten wir top Wetter, aber nicht geöffnet“, erinnert sich Bademeister Martin Salzwedel. „Dieses Jahr lässt uns das Wetter im Stich.“ Die Temperaturen seien nachts einfach noch zu kalt. Wolfgang Mordhorst setzte sich mit einigen Freunden für die frühe Öffnung des Bades ein. „Letztes Jahr war der Mai fantastisch, aber das Bad war geschlossen“, sagt der 63-Jährige. „Jetzt ist es natürlich andersrum. Wir müssen hoffen, dass das Wetter besser wird.“ Eigentlich möchte er auch schwimmen gehen. Als er jedoch seine Hand ins Becken hält, kommen ihm Zweifel. „Ich bin noch unsicher“, sagt er. „Mal abwarten. Vielleicht gehe ich später doch noch rein.“ Seine Frau und Tochter sind nur als seine Begleitung dabei. Schwimmen werden sie auf keinen Fall, sagen sie lachend.

Restlichen Freibäder öffnen Mitte Mai

Ohne Neoprenanzug und nur mit seiner Badehose wagt sich Peik Rosenbohm ins Becken. Nach einigen Minuten gibt er auf. „Ich hätte eine Thermobadehose anziehen sollen“, sagt er, während er sich in sein Handtuch hüllt. „Untern rum ist es einfach zu kalt.“ Nach dem Duschen muss er sich nun erstmal zum Aufwärmen in die Sonne setzen. Er ist zum ersten Mal zur Eröffnung dabei. Etwas Besonderes hat sich Erik Enoksson vorgenommen. Um seine Kindheitserinnerung aufzufrischen, springt er vom Zehner.

Erik Enoksson sprang vom 10-Meter-Brett. (Frank Thomas Koch)

„Damals war das eine Mutprobe für uns“, sagt er. „Ich wollte testen, ob ich mich das noch immer traue.“ Danach kommt ihm der Wind angenehm warm vor. Normalerweise gehe er nicht ins Freibad, weil ihm der Eintritt mit 4,40 Euro zu teuer sei. Da schwimme er lieber im Werdersee. Nachdem Mordhorst eine Stunde lang die Schwimmerinnen und Schwimmer beobachtet hat, ist er noch immer unschlüssig, ob er ins Becken gehen soll. „Aber mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit gehe ich gleich noch rein“, sagt er. Schließlich sei er sonst auch umsonst gekommen. Die restlichen fünf Freibäder können je nach Wetterlage ab dem 15. Mai öffnen. Spätestens im Juni haben sie alle geöffnet.

Das Stadionbad, Franz-Böhmert-Straße 13, ist in der Vorsaison montags bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr und von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr.