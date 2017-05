Blaues Störbild: Die Anzeigetafeln am Bremer Hauptbahnhof sind ebenfalls von dem Cyber-Angriff betroffen. (Christian Walter)

Am Bremer Hauptbahnhof zeigen die elektronischen Anzeigetafeln seit Tagen nur den Hinweis: "Bitte Aushangfahrplan beachten". Hintergrund für die Störung ist die weltweite Cyber-Attacke durch die Schadsoftware "WannaCry". Sie legte am Freitag zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern lahm.

In Deutschland erwischte es die Rechner bei der Deutschen Bahn. Die Anzeigen auf den Tafeln in vielen Bahnhöfen waren daraufhin gestört - so auch in Bremen. Das Problem scheint jedoch nicht flächendeckend aufzutreten: Während die Tafeln beispielsweise in Hamburg am Montagvormittag funktionierten, blieben sie in Bremen leer. Auch die Bahn-App ist von dem Angriff betroffen. Für die Fahrgäste ist der Ausfall zwar lästig - der Zugverkehr soll jedoch wie gewohnt stattfinden.

Der Cyber-Angriff betrifft 99 Länder. Die IT-Sicherheitsfirma Avast entdeckte rund 75.000 betroffene Computer, mit einem Schwerpunkt auf Russland, der Ukraine und Taiwan. In England infizierte die Schadsoftware die Rechner des Gesundheitssystems und führte zu Störungen bei der medizinischen Versorgung. Die Angriffswelle wurde jedoch relativ schnell gestoppt, weil ein IT-Sicherheitsforscher zufällig auf eine Art „Notausschalter“ in der Schadsoftware stieß. (wk/dpa)